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Yeni iPhone modellerinde sürpriz bir özellik olacak

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TEKNOLOJİ  | 21.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Diğer akıllı telefon üreticilerine göre Apple’ın biraz daha farklı bir yol tercih ettiğini söyleyebiliriz. Öncelikli olarak sektörünün lider kuruluşlarından olan Samsung ve Huawei genellikle ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcı tercih ediyor. Apple’ın son akıllı telefonlarından olan iPhone X serisi, şirketin ekrana gömülü parmak izinden vazgeçeceğinin sinyalleri olarak algılanmıştı.

Yeni iPhone modellerinde sürpriz bir özellik olacak

Yeni iPhone modelleri ile ilgili gelen patent başvuruları incelendiğinde, şirketin yeniden tüm ekrana yayılmış bir kilit açma özelliği kullanacağı görülüyor. Ancak şirket bunu, bugüne kadar hiçbir üreticinin yapmadığı şekilde sunacak.

Ekranın tamamına yayılmış ekran kilidi uygulamasını kullanacağı düşünülen yeni iPhone modelleri, farklı bir kamera sistemi ile çalışacak. Ekranın içine gömülü olan birçok kamera, sizlerin ekrana dokunmadan parmak izinizin algılanmasını ve ekranın açılmasını sağlayacak. Bugüne kadar böyle bir özelliği hiçbir akıllı telefon üreticisi kullanmamıştı.

Apple-parmak-izi

Apple şirketi iPhone X modelleri ile çentik modasını başlatmıştı. Apple’ın ardından Samsung ve Huawei gibi lider üreticiler dahil olmak üzere neredeyse bütün şirketler çentik teknolojisini benimsemişti. Eğer yeni iPhone modellerinde böyle bir özellik kullanılırsa, muhtemelen diğer şirketler tarafından da taklit edilecektir. Apple tarafından alınan bu patent ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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