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Yeni iPod touch geliyor!

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TEKNOLOJİ  | 24.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Apple, önce iPad sonra iMac modellerini sessiz sedasız yenilemesi ile son iki gündür dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise Apple’ın bugün yeni iPod touch modelini satışa sunacağı söyleniyor.

Yeni iPod touch geliyor!

Cupertinolu teknoloji üreticisi son iki gündür sessiz sedasız yeni ürünlerini satışa sunup, çok ses getirmeyi başarmıştı. İlk olarak iPad Air ve iPad mini modellerini yenileyen Apple, iMac, iMac Pro ve AirPods modellerini yenilemişti. 256 GB RAM opsiyonuna yer vererek, ben bu alanda rakipsizim diyen Apple’ın, bugün yeni bir ürünü daha satışa sunması bekleniyor.

Apple’ı Apple yapan ürünün iPhone olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu koca bir yanlıştan ibaret. Apple’da ilk kıvılcım iPod ile çakılmıştı. Müzik sektörüne yeni bir soluk kazandıran iPod daha sonra iPhone’a evrilmişti. Ancak Apple, köklerini terk etmemek için iPod efsanesini de devam ettirmiş ve karşımıza iPod touch modelleri ile çıkmıştı.

Uzun bir süredir yenilenmeyen iPod touch için Apple’ın bugün düğmeye basması bekleniyor. Bugün Apple Store üzerinde satışa sunulması beklenen yeni iPod touch modelinin, iPhone X benzeri bir ekran tasarımı ile gelmesi bekleniyor. Ancak bu modelde çentik olmayacak.

Gücünü Apple A11 yonga setinden almasını beklediğimi iPod touch‘ın, iPhone Xr gibi farklı renk seçeneklerinin olacağını düşünüyoruz. Şu an Apple Store‘da iPod touch 1.499 TL‘den satılıyor. Ancak yeni modelin 2.399 TL civarında olacağını düşünüyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
iPod Touch Apple

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