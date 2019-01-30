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Yeni James Bond neredeyse belli oldu

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SİNEMA TV  | 30.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

Bu sene BBC One draması Bodyguard'daki performansıyla adından bir hayli söz ettiren Richard Madden’in yeni James Bond olması neredeyse kesin gibi.

Yeni James Bond neredeyse belli oldu

“Yeni James Bond kim olacak?” sorusuna en ciddi cevap Bodyguard dizisindeki ismini vermek istemeyen bir yöneticiden geldi. Mail Online’a yapılan açıklamaya göre, BBC One yapımcıları Bodyguard dizisinin ikinci sezonu için genç oyuncu Richard Madden’in onayını bekliyor. Yine aynı kişinin söylediklerine göre Madden, James Bond’un yapımcılarıyla görüştüğü için dizinin ikinci sezonuna onay vermiyor. Altın Küre ödüllü genç oyuncu Game og Thrones’daki rolünden itibaren Hollywood’un radarına girmişti.

İngiliz basınına bomba gibi düşen bu haber sonrasında gözler Richard Madden ve Bond serisinin yapımcılarına çevrildi. Richard Madden erkek dergisi GQ’ya daha önce verdiği bir röportajda ''James Bond’u çok seviyorum. Tüm filmleri izledim, tüm kitaplarını okudum. Bu rolü gerçekten çok isterim.'' şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Daniel Craig, James Bond serisinin 25’inci filmiyle ikonik karaktere veda edeceği herkes tarafından biliniyor. Filmin yönetmenliğini True Detective ve Maniac gibi dizilerin yaratıcısı Cary Joji Fukunaga üstleniyor. Son James Bond filminde Daniel Craig’e Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Eve Moneypenny ve Ralph Fiennes gibi isimler eşlik ediyor. 25. James Bond filminin kötü adamı ise Bohemian Rhapsody filminin yıldızı Rami Malek olacak.

  1. James Bond filminin, 14 Şubat 2020’de vizyonda olması planlanıyor.


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BBC One Bodyguard james bond Richard Madden yeni james bond daniel craig

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