Yeni jenerasyon Hayalet Avcıları gümbür gümbür geliyor

Gişe rekorları kıran ve ülkemizde de çok sevilen Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filminin devamı olan Ghostbusters: Afterlife, pekçok değişiklikten sonra vizyon tarihi 11 Haziran 2021 olarak belirlendi. Bu tarih orijinalinden tam olarak 37 yıl sonrasına denk geliyor.

Ghostbusters: Afterlife, 1984 yapımı Ghostbusters ve 1989 yapımı Ghostbusters II olaylarını takip ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jason Reitman oturuyor. Jason Reitman aynı zamanda ilk iki Hayalet Avcıları filmlerini yöneten Ivan Reitman’ın oğludur.

HAYALET AVCILARI YENİDEN TOPLANIYOR

Ghostbusters: Afterlife, hikâyenin 30 yıl sonrasında yer alacak ve küçük bir kasabaya taşınan bir aileye odaklanacak. Orada, hayalet yakalayan ikonik işle bağlantılarını keşfedecekler. Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver ve Annie Potts orijinal filmdeki rollerini yeniden canlandırırken, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Paul Rudd oyuncu kadrosuna yeni dahil olan isimler oldu.

YENİ HAYALET AVCILARI FRAGMAN