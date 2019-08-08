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Yeni keşfedildi! Devasa bir kıymık gibi görünüyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

NASA, Spitter Uzay Teleskobu'yla yaptığı araştırmalarda ilginç bir olaya rastladı. Bulunduğu konum itibarıyla Dünya'yla mükemmel şekilde hizalanmış olan bir galaksi keşfedildi. NGC 5866 isimli bu galaksi Dünya'yla hizalanmış şekilde olduğu için galaksinin büyük bir çoğunluğu da görülemiyor.

NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu, uzayın derinliklerindeki nesnelerin büyüleyici fotoğraflarını çekebiliyor ve genellikle karmaşık galaksilerin görsellerini gördüğümüz zaman onları düz bir şekilde görmek isteriz. Spitzer Uzay Teleskobu'nun NGC 586 isimli bir galaksiyi çektiği fotoğrafsa son derece ilginç ve farklı oldu.

DEVASA BİR KIYMIK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Astronomlar, genellikle uzaktaki galaksilerin Dünya'ya göre nasıl bir açıyla durduğunu tespit etmekte fazlasıyla zorlanır, NGC 5866 isimli galaksideyse durum fazlasıyla farklı oldu. Galaksinin yalnızca yan tarafını gördüğümüz için NGC 5866, uzayda bulunan devasa bir kıymık gibi görünüyor.

'SAMANYOLU GALAKSİSİ'NE BENZİYOR'

NASA'nın yeni bir blog gönderisindeki açıklamalarda, yalnızca çok küçük bir kısmı göründüğü için bu tür galaksilerle ilgili bilgi almanın zor olduğu belirtildi. Gönderide şu ifadeler yer aldı:

"NGC 5866'nın tarihi ve şekli hakkında bilgi edinmek, bulunduğu konum dolayısıyla bir hayli zor. Bu galaksiye bakışımız, Samanyolu Galaksisi'ne benziyor. Dünya Samanyolu Galaksisi'nin içerisinde bulunduğu için Samanyolu Galaksisi'nin yalnızca bir kısmını görebiliyoruz. Yine de Samanyolu Galaksisi'ne yakınlığımızdan dolayı astronomlar galaksimizi önden görseydik nasıl göreceğimizi ortaya koydu."

16 YILA YAKINDIR İNCELEME YAPIYORLAR

Spitzer Uzay Teleskobu, 16 yıla yakın bir süredir uzayda incelemeler yapıyor. Bu da kendi ömrünü beş buçuk yıl kadar geçtiği anlamına geliyor. Spitzer Uzay Teleskobu'nun bu denli başarılı bir şekilde devam etmesi son derece etkileyici olsa da uzay teleskobunun yavaş yavaş ömrünü tamamladığı da biliniyor. Şu anda yeniden şarja ihtiyaç duymadan yalnızca birkaç saatlik çekimler yapabilen teleskobun 2020 Ocak tarihinde resmen emekliye ayrılması planlanıyor.

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