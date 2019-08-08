Yeni keşfedildi! Devasa bir kıymık gibi görünüyor

NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu, uzayın derinliklerindeki nesnelerin büyüleyici fotoğraflarını çekebiliyor ve genellikle karmaşık galaksilerin görsellerini gördüğümüz zaman onları düz bir şekilde görmek isteriz. Spitzer Uzay Teleskobu'nun NGC 586 isimli bir galaksiyi çektiği fotoğrafsa son derece ilginç ve farklı oldu.

DEVASA BİR KIYMIK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Astronomlar, genellikle uzaktaki galaksilerin Dünya'ya göre nasıl bir açıyla durduğunu tespit etmekte fazlasıyla zorlanır, NGC 5866 isimli galaksideyse durum fazlasıyla farklı oldu. Galaksinin yalnızca yan tarafını gördüğümüz için NGC 5866, uzayda bulunan devasa bir kıymık gibi görünüyor.

'SAMANYOLU GALAKSİSİ'NE BENZİYOR'

NASA'nın yeni bir blog gönderisindeki açıklamalarda, yalnızca çok küçük bir kısmı göründüğü için bu tür galaksilerle ilgili bilgi almanın zor olduğu belirtildi. Gönderide şu ifadeler yer aldı:

"NGC 5866'nın tarihi ve şekli hakkında bilgi edinmek, bulunduğu konum dolayısıyla bir hayli zor. Bu galaksiye bakışımız, Samanyolu Galaksisi'ne benziyor. Dünya Samanyolu Galaksisi'nin içerisinde bulunduğu için Samanyolu Galaksisi'nin yalnızca bir kısmını görebiliyoruz. Yine de Samanyolu Galaksisi'ne yakınlığımızdan dolayı astronomlar galaksimizi önden görseydik nasıl göreceğimizi ortaya koydu."