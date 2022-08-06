Yeni KPSS sınavı ne zaman? İptal olan 2022 KPSS lisans sınavının yeni takvimi açıklandı mı?

31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS sınavının iptal olmasının ardından, sınava katılım sağlayan birçok kişi yeni KPSS tarihini beklemeye başladı. KPSS sınavında soruların sızdırılmasına yönelik başlatılan soruşturma neticesinde, 31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı iptal oldu. Peki, yeni KPSS sınavı ne zaman? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN?

31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı, soruların sızdırıldığı iddialarının ardından başlatılan soruşturma sonrası iptal edildi. Alınan bu kararın ardından KPSS sınavının yeniden yapılmasına karar verildi.

Buna göre, iptal olan 2022 KPSS sınavının ardından yeni sınav takvimi açıklandı. "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY YENİ KPSS TAKVİMİNİ AÇIKLADI

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yeni KPSS sınavı takvimiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır."

