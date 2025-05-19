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Yeni logo resmen görücüye çıktı! İlk kez görüldü... İşte Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu!

Kayserispor'u yenerek 5. yıldızı takan Galatasaray'da ürünler güncellenirken yeni logo da görücüye çıktı. İşte detaylar...

Yeni logo resmen görücüye çıktı! İlk kez görüldü... İşte Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu!
Berker İşleyen

Süper Lig'de bitime az bir süre kala 36. hafta mücadelesinde Kayserispor'u 3 golle geçerek Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden ve 5. yıldızı takmaya hak kazanan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanıyor.

SATIŞA SUNULDU!

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Süper Lig'deki 5. yıldızı takan ilk takım olma başarısını elde eden Sarı-kırmızılılarda 4 yıldızlı dönem sona ererken tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi. GS Store'daki ürünlerini güncelleyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI

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Böylece Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu da görücüye çıktı. Ancak 5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.

İŞTE O LOGO...

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