Yeni logo resmen görücüye çıktı! İlk kez görüldü... İşte Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu!

Süper Lig'de bitime az bir süre kala 36. hafta mücadelesinde Kayserispor'u 3 golle geçerek Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden ve 5. yıldızı takmaya hak kazanan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanıyor.

SATIŞA SUNULDU!

Süper Lig'deki 5. yıldızı takan ilk takım olma başarısını elde eden Sarı-kırmızılılarda 4 yıldızlı dönem sona ererken tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi. GS Store'daki ürünlerini güncelleyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Böylece Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu da görücüye çıktı. Ancak 5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.

İŞTE O LOGO...