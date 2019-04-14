SPOR

Yeni Malatyaspor 1 - 1 Alanyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.04.2019 18:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı goller Adem Büyük ve Junior Fernandes'ten geldi.

Yeni Malatyaspor 1 - 1 Alanyaspor

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
2. dakikada Kamara, kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı. Kamara, kaleci Haydar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne (VAR) başvuran hakem Serkan Çınar penaltı kararı verdi.
7. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, şık bir vuruşla topu kaleci Haydar Yılmaz'ın sağında ağlarla buluşturdu. Evkur Yeni Malatyaspor, 1-0 öne geçti
10. dakikada Adem Büyük'ün ara pasıyla kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kalan Kamara, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye atamadı.
12. dakikada Aytemiz Alanyaspor, eşitliği sağladı. Sağ taraftan Villafanez'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
22. dakikada sol taraftan Ahmed Ildiz'in kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde meşin yuvarlağa Mina dokundu. Top, kale direğinin sağından az farkla auta çıktı.
33. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahale neticesinde hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük'ün sert vuruşunu kaleci Haydar Yılmaz tokatlayarak, gole engel oldu.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Antalya 1 attı, 3 aldıAntalya 1 attı, 3 aldı
Ankaragücü'nden altın değerinde galibiyetAnkaragücü'nden altın değerinde galibiyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Kartlar havada uçuştu! Derbide kavga çıktı

Kartlar havada uçuştu! Derbide kavga çıktı

Alex'ten Aykut Kocaman'a gönderme

Alex'ten Aykut Kocaman'a gönderme

Beşiktaşlı oyuncu öyle bir şey yaptı ki

Beşiktaşlı oyuncu öyle bir şey yaptı ki

Derbinin VAR hakemi belli oldu

Derbinin VAR hakemi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Alanyaspor

Malatya kaçtı, Alanya yakaladı

Antalyaspor 1 - 0 Kasımpaşa

Antalya 1 attı, 3 aldı

Kayserispor 0 - 2 MKE Ankaragücü

Ankaragücü'nden altın değerinde galibiyet

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu

Derbinin VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş 2 - 1 Başakşehir

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Çaykur Rizespor 1 - 0 Göztepe

Rize'nin Aatif'i var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.