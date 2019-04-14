Yeni Malatyaspor 1 - 1 Alanyaspor

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada Kamara, kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı. Kamara, kaleci Haydar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne (VAR) başvuran hakem Serkan Çınar penaltı kararı verdi.

7. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, şık bir vuruşla topu kaleci Haydar Yılmaz'ın sağında ağlarla buluşturdu. Evkur Yeni Malatyaspor, 1-0 öne geçti

10. dakikada Adem Büyük'ün ara pasıyla kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kalan Kamara, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye atamadı.

12. dakikada Aytemiz Alanyaspor, eşitliği sağladı. Sağ taraftan Villafanez'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

22. dakikada sol taraftan Ahmed Ildiz'in kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde meşin yuvarlağa Mina dokundu. Top, kale direğinin sağından az farkla auta çıktı.

33. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahale neticesinde hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük'ün sert vuruşunu kaleci Haydar Yılmaz tokatlayarak, gole engel oldu.

