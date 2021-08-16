Yeni Malatyaspor 1-5 Trabzonspor (Maç sonucu)

Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Anastasios Bakasetas, 11. dakikada Anthony Nwakaeme, 29. dakikada Gervinho, 42. dakikada Marek Hamsik ve 66. dakikada Djaniny attı.. Yeni Malatyaspor'un tek sayısını ise 32. dakikada Adem Büyük kaydetti.

MALATYASPOR'UN 2 GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Yeni Malatyaspor'un 79. dakikada Jospin Nshimirimana ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında faul, 86. dakikada Adem Büyük ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, sezona 3 puanla başladı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Yeni Malatyaspor ise puansız bir başlangıç yaparak son sırada yer aldı.

DEPLASMAN CANAVARI TRABZONSPOR

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda üst üste 18. maçında da kaybetmedi ve tarihindeki en uzun ikinci deplasman yenilmezlik serisini yakaladı.

HAMSIK VE GERVINHO İYİ BAŞLADI

Bordo - mavililerin yeni transferleri Marek Hamsik ile Gervinho, performanslarıyla göz doldurdu. Marek Hamsik önce 3. dakikada Bakasetas'ın golünde asisti yaptı ardından 42. dakikada Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı. Gervinho ise önce 29. dakikada golle tanıştı sonrasında 42. dakikada Hamsik'e asisti yapan isim oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' dakikada Trabzonspor, Bekasetas ile öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Hamsik'in ceza alanına ortasına penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Bakasetas, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

10' dakikada konuk ekip Nwakaeme ile farkı ikiye çıkardı. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Djaniny, solundaki Nwakaeme'yi gördü. Uygun pozisyondaki bu oyuncunun düzgün şutu, filelerle buluştu: 0-2.

19' dakikada ev sahibi ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Mallan'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

26' dakikada Yeni Malatyaspor Mallan ile gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihallaç'nın ceza alanına çevirdiği topa çaprazdan vuran Mallan'ın şutu direğin dibinden auta gitti.

29' dakika ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme'nin ara pasıyla buluşan Gervinho'nun vuruşunda Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. 0-3.

32' dakikada Yeni Malatyaspor'da, sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın sol kale direğinin dibine gönderdiği pasa yatarak dokunan Adem Büyük, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-3.

42' dakikada Trabzonspor farkı yeniden 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza alanına giren Gervinho çizgiden topu ortaya çevirdi, arka direkte Hamsik şutunu çekti. Kaleci Ertaç Özbir'in ayağıyla yaptığı ters müdahale sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4.

52' dakikada sağ kanattan Mustafa’nın ortasında ceza sahası içinde Adem’in kafa vuruşunda top auta çıktı.

65' dakikada Haddadi’nin müdahalesiyle Djaniny ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-5

72' dakikada Trabzonspor’un sol kanattan gelişen atağında Djaniny’nin ortasında Bakasetas’ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

(MAÇ SONUCU: YENİ MALATYASPOR 1-5 TRABZONSPOR)



