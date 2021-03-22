SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

22.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Sarı-siyahlılar, ligdeki son 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un kazanamama serisi 10 maça yükseldi.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-siyahlılar, son haftalarda taraftarını üzüyor.

Ligdeki son galibiyetini 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik sonuçla alan Yeni Malatyaspor sonrasında oynadığı 10 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray'a (1-0), Trabzonspor'a (2-0), İttifak Holding Konyaspor'a (3-2), Beşiktaş'a (1-0) ve Yukatel Denizlispor'a (3-2) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1) ve Gaziantep ile (2-2) berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, söz konusu 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyeti bulunan ve 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, 14'üncü sırada yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunçKüçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunç
UEFA, Umut Bulut'un doğum gününü kutladıUEFA, Umut Bulut'un doğum gününü kutladı
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
azcik Sabretsinler bi kac hafta sonra fenerbahce maci var :)

En Çok Okunan Haberler

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Mesut Özil: Koçum benim helal olsun

Mesut Özil: Koçum benim helal olsun

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

İrfan Buz, mücadele eden bir takım hedefliyor

Mücadele eden bir takım hedefliyor

Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Yeni Malatyaspor'un yüzü 10 maçtır gülmüyor

UEFA, Umut Bulut'un doğum gününü kutladı

UEFA, Umut Bulut'un doğum gününü kutladı

Yeni Malatyasporlu Buğra Demirci ameliyat oldu

Buğra Demirci ameliyat oldu

İrfan Buz'u havaalanında taraftarlar karşıladı

İrfan Buz'a havaalanında karşılama

Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'la anlaştı

Yeni teknik direktör belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.