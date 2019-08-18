Başakşehir ligde dağıldı! Ağır yenilgi

Süper Lig'in açılış haftasında yeni teknik direktörü Okan Buruk ile Başakşehir, deplasmanda sezona Sergen Yalçın ile giren Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazanarak lige güzel bir başlangıç yaptı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller, 68. dakikada Bifouma'nın asistinde Guilherme, 88. dakikada Guilherme'nin asistinde Adis Jahovic ve 90+2. dakikada Fofana'dan geldi. Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, 59. ve 67. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir evinde Fenerbahçe ile dev maçta karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

40. dakikada Fofana'nın soldan ortası sonrası arka direkte Jahovic'in indirdiği topa penaltı noktası civarında Bifouma bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Elia'nın ceza sahası dışında sert şutunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı üzerine gelmesine rağmen güçlükle uzaklaştırdı.