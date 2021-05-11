SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında kaybetmiyor

Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında kaybetmiyor

11.05.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında kaybetmiyor

Süper Lig’de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, 40 haftada 44 puan topladı.

Sahasında en son Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında mağlubiyet yaşamıyor. Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyet aldı.

Yeni Malatyaspor’un 2020-2021 sezonunda sahasında oynayacağı son müsabakaysa bu gün saat 20.30'da oynanacak Hatayspor karşılaşması olacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Yeni Malatyaspor'da, Lukoki ile yollar ayrıldıYeni Malatyaspor'da, Lukoki ile yollar ayrıldı
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Salih Uçan'dan flaş hamle! Beşiktaş'la anlaştı derken...

Salih Uçan'dan flaş hamle! Beşiktaş'la anlaştı derken...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.