Yeni Malatyaspor, Arjantinli oyuncu Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Yeni Malatyaspor, Estudiantes forması giyen Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

ZUQUİ KİMDİR?

Transferden önce Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernando Zuqui, daha önce Boca Juniors, Club Atlético Colón ve Godoy Cruz takımlarının formalarını giydi.

Geride kalan sezon Atlético Colón formasıyla Superliga’da 19 karşılaşmada bin 547 dakika görev alan Zuqui, 1 gol kaydetti. Fernando Zuqui, merkez orta sahanın yanı sıra orta sahanın sağında ve solunda da görev yapıyor. Arjantinli oyuncu daha önce önlibero, sağ kanat, on numara, sağ bek mevkilerinde de oynarken, bu özelliğiyle dikkat çekiyor.

