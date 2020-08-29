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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin bonservisini belirledi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.08.2020 16:53 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ve Gökhan Töre’den haber beklediklerini söyledi. Başkan Gevrek, Gökhan için 1 milyon Euro bonservis istediklerini, siyah beyazlıların yapacağı son teklife göre karar vereceklerini dile getirdi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin bonservisini belirledi

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Gökhan Töre konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

NTV’ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan’ın siyah beyazlılar ile görüştüğünü aktarırken, Beşiktaş’ın yapacağı teklifi beklediklerini söyledi.

“Beşiktaş’tan Gökhan Töre için 1 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Beşiktaş yönetimi bonservis bedeli ödemek istemiyor. Gökhan’ın takımda ayrılma talebini bize iletince Beşiktaş ile görüşmesine izin verdik. Artık gelecek haberi, bize sunacakları teklifi bekliyoruz. Gökhan’ın bizden alacağı var ama istediğimiz bonservis bedelini karşılayacak bir miktar değil. Alacaklarını bırakarak gitmesi mümkün gözükmüyor.”

28 yaşındaki oyuncunun bedelsiz transferini söz konusu olmadığını söyleyen Başkan Gevrek, “Biz Gökhan’ın takımda kalmasını isteriz. Fakat antrenmanlara çıkmadı. Gitme isteğini ortaya koydu. Eğer Gökhan’a bedelsiz gidişine izin verirsek takım için iyi bir örnek olmaz.” şeklinde konuştu.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile 28 maça çıkan Gökhan, 2 gol attı, 5 asist yaptı.


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