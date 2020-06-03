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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in baba acısı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 03.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in baba acısı

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Kulüp Başkanımız Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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