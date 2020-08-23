Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'ten Gökhan Töre açıklaması

Daha önce de Gökhan Töre ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, "Gökhan Töre, Beşiktaş'a gitmek istiyor ama resmi teklif gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.
Bir kez daha Beşiktaş'ın Gökhan'a olan ilgisinden bahseden Gevrek, "Gökhan Töre ayrılmak istiyor. Ancak bizim de bonservis beklentimiz var. Beşiktaş'ın bonservis verip vermeyeceği konusunda net bir şey konuşmadık. Sergen hoca ile konuştuk. Sergen hocanın istediğini biliyoruz" diye konuştu.
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