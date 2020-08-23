SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'ten Gökhan Töre açıklaması

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'ten Gökhan Töre açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.08.2020 22:34 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, adı Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre ile ilgili beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'ten Gökhan Töre açıklaması

Daha önce de Gökhan Töre ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, "Gökhan Töre, Beşiktaş'a gitmek istiyor ama resmi teklif gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Bir kez daha Beşiktaş'ın Gökhan'a olan ilgisinden bahseden Gevrek, "Gökhan Töre ayrılmak istiyor. Ancak bizim de bonservis beklentimiz var. Beşiktaş'ın bonservis verip vermeyeceği konusunda net bir şey konuşmadık. Sergen hoca ile konuştuk. Sergen hocanın istediğini biliyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Ahmet Nur Çebi'den transfer itirafıAhmet Nur Çebi'den transfer itirafı
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
En çok vaka olan 5 ilden biri! Dudak uçuklatan 'korona' cezası
En çok vaka olan 5 ilden biri! Dudak uçuklatan 'korona' cezası
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Galatasaray, yüzyılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray, yüzyılın bombasını patlatıyor!
Ozan Tufan ayrılıyor! Fatih Terim devrede...
Ozan Tufan ayrılıyor! Fatih Terim devrede...
Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu
Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu
Mert Hakan olmadı ama o geliyor!
Mert Hakan olmadı ama o geliyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Caner Erkin Fenerbahçe'de
Caner Erkin Fenerbahçe'de
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Gökhan Gönül ayrılacak mı? Sergen Yalçın açıkladı!
Gökhan Gönül ayrılacak mı? Sergen Yalçın açıkladı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zaten gelince yedek olucak sene sonu bedava alın şimdilik hasic boyd lens idare eder gruplara kalınırsa her türlü iyi bir kanat gelir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'ten Gökhan Töre açıklaması
Beşiktaş'tan bonservis beklentimiz var
Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri: "Pazarlıklar var"
Ahmet Nur Çebi'den transfer itirafı
Beşiktaş'ta PAOK maçı hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş'ta PAOK mesaisi devam ediyor
Beşiktaş'a Adem Ljajic için Al Nassr'dan teklif
Beşiktaşlı yıldız Arabistan yolcusu!
Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen Oğuzhan Aydoğan hayal kırıklığı yarattı
4 yılda 20 dakika oynadı, 1 milyon 750 bin Euro kazandı!
Ahmet Nur Çebi: Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var
'Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.