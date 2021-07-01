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Yeni Malatyaspor’da Chebake ile yollar ayrıldı

01.07.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Issam Chebake ile yeni sözleşme imzalanmadığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor’da Chebake ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor’da 4 sezondur forma giyen 31 yaşındaki Faslı defans oyuncusu Issam Chebake, 2020-2021 sezonunda 2 bin 963 dakika ile takımında ligde en çok süre alan oyuncu olmuştu.

Başarılı futbolcu, 2020-2021 sezonunda takımına 2 asistlik katkı sağladı. Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Issam Chebake ile yolların ayrıldığını, yayımladığı teşekkür paylaşımıyla duyurdu.

Söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Profesyonel futbolcumuz Issam Chebake ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Issam Chebake’e teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor
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