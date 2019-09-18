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Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçı öncesi moral yemeği

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 18.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

Btc Turk Yeni Malatyaspor’da hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesi futbolcular aileleriyle birlikte moral yemeğinde bir araya geldi.

Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçı öncesi moral yemeği

Yeni Malatyaspor’da yapılan yemek organizasyonuna futbolcular aileleriyle birlikte katılırken, takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Yemekte yeni transferlerin takım arkadaşlarına kısa sürede uyum sağladıkları gözlenirken, bu tür yemekli toplantılara bundan sonra da devam edileceği belirtildi.

Sportif Direktör Ali Ravcı, ailelerin de katıldığı yemekli toplantıları ara ara yaptıklarını belirterek, "Yorucu lig maratonu arasında biraz rutin işlerden uzaklaşmak için güzel bir yemek organizasyonu yapıldı. Zaten ara ara bu tür organizasyonları yapıyoruz. İnşallah bu aile ortamımız her zaman devam eder” diye konuştu.
Yemek sonrası futbolcular ve aileleri hatıra fotoğraf çektirdiler.

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