Yeni Malatyaspor'da umutlar yeşerdi

Süper Lig’deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısındaki ilk puanını aldı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişikliğine giden ve Kemal Özdeş’in yerine Hikmet Karaman’ı getiren Malatya temsilcisi, uzun süre 10 kişi oynadığı Konyaspor karşısında aldığı 1 puanla camiada kaybolan umutları yeniden yeşertti.
Çarşamba günü erteleme maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar şampiyonluk mücadelesi veren rakibine sürpriz yapmak istiyor. Konyaspor maçının ardından ara vermeden Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Malatya ekibinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
Sarı kırmızılılarda Issam Chebake, Teenage Hadebe ve Mustafa Akbaş kart cezalısı oldukları için Karım Hafez, Remi Wolter, Youssouf Ndayishimiye ve Vidar Kjartansson oynama izinleri olmadıkları için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
(İHA)
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