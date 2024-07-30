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Yeni Malatyaspor’dan Süper Lig kararı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.07.2024 17:43
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Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Asbaşkan Şahin Altunok, bu şartlar altında lige katılmalarının mümkün olmadığını, ancak gerekli destek verilirse önlerindeki çok kısa süre içerisinde bir şeyler yapabileceklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor’dan Süper Lig kararı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda eski başkan Mehmet Büyükekşi yerine seçilen İbrahim Ethem Haciosmanoğlu ve yeni yönetimi, Yeni Malatyaspor Kulübü ile iletişime geçerek, takımın lige katılmasını ve fikstürü bozmak istemediklerini iletmişlerdi. Akabinde gerçekleştirilen fikstür çekimine Yeni Malatyaspor Kulübü’nü ekleyen TFF, bu hamlesi ile kararını resmileştirmişti.

Kulübün şu anda içerisinde bulunduğu şartlar altında lige katılmasının imkansız olduğunu vurgulayan Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı Şahin Altunok, “Yaklaşık iki hafta sonra başlayacak olan liglere bu halde katılmamız imkansız. Hem stadyumumuz hasarlı hem de tesislerimiz. Bir de bunun yanında transfer tahtamızın da kapalı olması nedeniyle neredeyse oynatabileceğimiz oyuncumuz bulunmamakta. Elbette çok genç yaşlarda çok yetenekli oyuncularımız var. Fakat bu arkadaşlarımızın birçoğu daha önce profesyonel bir arenada oynama fırsatı bulamadı. Ayrıca takdir edersiniz ki bu sezon ligimizde yapılan transferlerin birçoğu Süper Lig seviyesinde. Her geçen gün artan bir kalite var. Bu nedenle her ne kadar gençlerimize güveniyor olsak da, onları bu denli zorlu bir ligin içerisine sokmak hem kulübümüze hem de bu genç arkadaşlarımızın kariyerlerine olumsuz olarak etki edecektir” dedi.

ALTUNOK: “YENİ MALATYASPOR’UMUZ BİR İNAT UĞRUNA BİR HİÇ OLMA YOLUNDA”

Yeni Malatyaspor Kulübü’nü şehrin ortak paydaşlarıyla birlikte ayağa kaldırabileceğini, herkesi kulübün etrafında kenetleyebileceğini dile getiren Asbaşkan Altunok, “Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanımız Adil Gevrek’in başkanlığında gerçekleştirmiş olduğumuz yönetim kurulu toplantısında, içerisinde bulunduğumuz mali krizi çözme noktasında somut adımlar atamadık. Bu nedenle bu sezon lige katılmamız mümkün görünmüyor. Kulüp Başkanımız Adil Gevrek tüm sorumluluğu kendi üzerine alarak, takımın ligden çekilmesi kararını aldı. Bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm zorlamalarına rağmen almış olunan bu kararın Yeni Malatyaspor’umuza vereceği zararları da ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Bu şehrin en büyük sosyal aktivitesi olan, bu şehrin tanıtımında en büyük rollerinden bir tanesini üstlenen Yeni Malatyaspor’umuzun adeta uçurumdan kayarmışçasına dibe çakılmasına yüreğimiz el vermiyor. Biz bu yönetime girerken bu kulübü eskisinden daha iyi bir seviyeye getirmek ümidiyle yola çıkmıştık. Ama geldiğimiz noktada, eskiden yapılan büyük hataların bedellerini ödemeye devam ediyoruz. Üzülerek söylüyorum ki tüm bu yaşananlara rağmen hala bariz bir şekilde yapılan hatalar Yeni Malatyaspor Kulübümüzün sonunu hazırlamaktadır. Ben buna razı değilim. Dünya genelinde bulunan yaklaşık 4 milyon Malatyalı’nın gözü ve kulağı burada. Herkes artık somut adımlar atılması gerektiğini başka bir çıkar yolu olmadığını dile getiriyor. Ligin başlamasına yaklaşık iki hafta kadar bir süre kaldı. Bursaspor, Erzurumspor gibi köklü kulüplerin bir gecede, birkaç günde ne kadar büyük meblağlarda bağışlar topladığına hepimiz şahit olduk. Bursaspor kısa bir sürede 250 milyon TL gibi büyük bir meblağ topladı. Dönüp baktığımız zaman biz göreve geldiğimiz günden beri bu işi yapmadık. Ne zaman bu teklifi sunsak, önümüz kapanıyor. Geriye dönüp baktığımızda bireysel olarak bu işi çözelim dediğimizde, iş insanlarımız bazı şeyler değişmediği sürece yardımcı olamayacaklarını ifade ediyorlar. Yeni Malatyaspor’umuz bir inat uğruna bir hiç olma yolunda. Oysaki ben şahsım olarak, bu şehrin tüm paydaşlarıyla bu takımı kurtarabileceğimize inanıyorum. Siyasilerimiz, iş insanlarımız ve taraftarlarımızla bir olursak bu işi çözebiliriz. O yüzden şu kısa süre içerisinde bazı şeyler değişmeli, olmuyorsa da olmuyor denilebilmeli. Yoksa bir daha bunun için şansımız olmayabilir” ifadelerini kullandı.

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Yeni Malatyaspor
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