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Yeni Malatyaspor İstanbul'da 3 puana hasret

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 25.01.2019 13:47 | Son Güncelleme

Sarı-siyahlı ekip, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelemedi.

Yeni Malatyaspor İstanbul'da 3 puana hasret

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul'da oynadığı ve galibiyet alamadığı maçlara Fenerbahçe karşısında nokta koymak istiyor.

Ligde ikinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, kendi saha ve seyircisi önünde geçen sezondan bu yana Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi zorlu maçlarda iyi performans gösterirken, İstanbul takımlarına karşı deplasmanda galibiyet alamadı.

İlk Süper Lig tecrübesinde geçen sezon İstanbul'da Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybeden Malatya temsilcisi, bu sezon da deplasmanda Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya yenildi, Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.

Ligin 19. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor, Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak, hem iyi gidişatını sürdürmek hem de İstanbul şanssızlığını sona erdirmenin planlarını yapıyor.

"Korkusuzca ilerlemeye çalışıyoruz"
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin şu an ligde bulunduğu konuma kimsenin aldanmaması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin her zaman güçlü olduğunu anlatan Ravcı, "İkinci yarıda aldığımız Göztepe galibiyeti ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmanın moraliyle İstanbul'a geldik. Zor bir karşılaşma olacağını biliyoruz. Hayallerimiz doğrultusunda korkusuzca ilerlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ravcı, Fenerbahçe karşılaşmasına zihinsel olarak da iyi hazırlandıklarını belirterek, "Her zaman söylediğimiz gibi, başarının temeli motivasyon ve disiplindir. Herhangi bir dış etkenin bunu bozmasına müsaade etmiyoruz. Bu ligde yenilmeyecek hiçbir takım yok. Her maça aynı ciddiyetle çıktık, hedeflerimize ulaşmamız için her geçen hafta daha iyi olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bulundukları konuma bir günde ulaşmadıklarına dikkati çeken Ravcı, şunları kaydetti:

"Burayı kaybetmemek için heyecanımızı ve coşkumuzu hep diri tutmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın her maçta ortaya koydukları kazanma ruhu ve karakteri ne kadar özel futbolculara sahip olduğumuzun göstergesidir. Onlarla her zaman gurur duyduk. Oyuncularımızın Fenerbahçe maçına da Yeni Malatyaspor kulübüne olan aidiyet duygusuyla çıkacaklarına eminim. Fenerbahçe maçını kazanarak İstanbul şanssızlığımızı da sona erdirmek istiyoruz."

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