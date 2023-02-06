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Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor! Enkaz altındaki eşi çıkartıldı fakat kendisine ulaşılamıyor...

06.02.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan depremde bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor. Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor! Enkaz altındaki eşi çıkartıldı fakat kendisine ulaşılamıyor...

TVF Erkekler Voleybol 2'inci Lig 6'ncı Grup'ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Malatya'da konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında sporcular Enes, Mustafa ve Berk'in enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

YENİ MALATYASPOR KALECİSİ ENKAZ ALTINDA

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7,4'lük deprem sonrası Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de yardım çalışmaları devam ediyor.

"ŞU AN HENÜZ KENDİSİNDEN HABER ALINAMAMIŞTIR"

Yeni Malatyaspor: Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır.

Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin.

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HATAY KADIN VOLEYBOL TAKIMI ENKAZ ALTINDA

Depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No:1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirterek, bilginin paylaşılarak oyunculara ulaşılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulundukları söyleyerek, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan
vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" açıklaması yaptı.

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