Yeni Malatyaspor kongresi karıştı! Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! "Kes lan sesini..."

Yeni Malatyaspor Kulübünde, geçen hafta çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılamayan kongrede delegeler arasında yumruklu kavga çıktı.

Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için yapılmayan kongre için bugün adaylar ve delegeler Battalgazi Belediyesi Kongre Salonu'nda toplandı.

ADİL GEVREK'E KÜRSÜDE TEPKİ

Aday ve delegelerin hazır bulunduğu ve mevcut başkan Adil Gevrek'in aday olmadığı kongrede; Ahmet Özköse, Ümit Bayram ve Şahin Altınok aday oldu. Bugün düzenlenen kongrede mevcut başkan Adil Gevrek, kulübün borcu ile ilgili konuştuğu sırada bazı delegeler tepki gösterdi.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Adil Gevrek usulsüzlükler olduğunu kabul ederek, "Bu işte vefa yok. Protesto edildim, kurşun, taş ve yumurta atıldı. Hatalarımızda var. Niyetimizi kimse tartışamaz. Yalanlar, iftiralar attılar bizi hırsız ilan ettiler. Türkiye’de olmayan bir şey oldu; valilik izni baskısıyla Adil Gevrek dönemi inceletildi. İyi ki da incelediler. Yolsuzluk varsa kulübün borcunu tek başıma öderim. Bunu ispatlasınlar. Yanımızda yol yürüdünüz ama kimi sustu, kimi de onayladı. Usulsüzlük var. İnkar etmiyorum. O da kulübün menfaatleri için, suç olduğunu biliyorum. Türkiye’de bütün spor kulüplerinde usulsüzlük var" sözlerini sarf etti.

"KES LAN SESİNİ!"

Yeni Malatyaspor'un mevcut borcunun 744 milyon TL olduğu açıklandı. O sırada ayağa kalkan bir delege Adil Gevrek'e tepki gösterdi, kürsüdeki konuşmasını kesen Gevrek, ''Ben seni susturmasını bilirim. Kes lan sesini! Kes lan sesini!'' diyerek karşılık verince salon bir anda karıştı. Bunun üzerine bazı delegeler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda delegeler arasında yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.

'LAN DEMEK SUÇ MU?'

Olayların ardından açıklama yapan başkan Adil Gevrek şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar taraftar değil kulüp başkanları ile pazarlık yapıyorlar. Bunlar belediyeden maaş alıyorlar. 8 yıl bunlarla savaştım. Çıkıp tahrik edip, laf söylüyorlar. Lan demek suç ise gereğini yapsınlar"

Çıkan olaylar sonrasında seçime ara verildi. Adaylar adaylıktan çekilmeyi veya tek listede birleşmeyi tartıştı. Bu fikirler kabul görmeyince 3 aday da kendi listeleriyle seçime girmeye karar verdi.