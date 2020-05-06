Yeni Malatyaspor, ligin oynanmaması yönünde karar bildirdi

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Bana göre Türkiye'de, hatta dünyada koronavirüsün olduğu yerlerde bu tür etkinlikler sona ermiş olmalı. O tarihte ligin oynanacağını düşünmüyorum. Fransa, Hollanda doğru kararı verdi." ifadelerini kullandı.
Sivasspor T.D. Rıza Çalımbay, "Bence tarih yanlış hem de çok yanlış. Bence ne kadar geç yapılırsa o kadar iyi. Futbolcu arkadaşlarımızın yüzde 80'i çok tedirgin, çok korkuyorlar, oynamak istemiyorlar, evlerinden çıkmak istemiyorlar." dedi.
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