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Yeni Malatyaspor, ligin oynanmaması yönünde karar bildirdi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 06.05.2020 17:31 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ligin oynanmaması yönünde karar bildirdi.

Yeni Malatyaspor, ligin oynanmaması yönünde karar bildirdi

MALATYASPOR'DAN TEPKİ!

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Bana göre Türkiye'de, hatta dünyada koronavirüsün olduğu yerlerde bu tür etkinlikler sona ermiş olmalı. O tarihte ligin oynanacağını düşünmüyorum. Fransa, Hollanda doğru kararı verdi." ifadelerini kullandı.

SİVASSPOR DA TEPKİ GÖSTERDİ!

Sivasspor T.D. Rıza Çalımbay, "Bence tarih yanlış hem de çok yanlış. Bence ne kadar geç yapılırsa o kadar iyi. Futbolcu arkadaşlarımızın yüzde 80'i çok tedirgin, çok korkuyorlar, oynamak istemiyorlar, evlerinden çıkmak istemiyorlar." dedi.

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