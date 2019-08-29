SPOR

Yeni Malatyaspor Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya yakın

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 29.08.2019 13:31 | Son Güncelleme

Eski futbolcusu Danijel Aleksic ile yeniden anlaşmak için yaptığı görüşmelerden netice alamayan Yeni Malatyaspor, M. Başakşehir’in golcü futbolcusu Mevlüt Erdinç için anlaşma zemini arıyor.

Yeni Malatyaspor Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya yakın

Transfer çalışmalarında gol bölgesi için arayışta olan Yeni Malatyaspor eski futbolcusu Aleksic ile yaptığı görüşmelerden netice alamadı. Sırp futbolcu bir diğer Süper Lig takımı M.Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Danijel Aleksic’in Avrupa kupalarında oynamak için Başakşehir’e gideceği öğrenildi. Transferde son olarak kadrosuna Kayserispor’dan sol bek Sakıb Aytaç’ı katan Yeni Malatyaspor’un eski futbolcusu Danijel Aleksic’i yeniden sarı-kırmızılı renklere bağlama girişimleri olumsuz neticelendi.

Yeni Malatyaspor’un kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu tecrübeli futbolcunun Avrupa kupalarında mücadele etmesi nedeniyle tercihini Başakşehir’den yana kullandığı belirtildi. Aleksic transferine nokta koyan Yeni Malatyaspor, listesindeki diğer isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu doğrultuda M. Başakşehir’in golcü futbolcusu Mevlüt Erdinç için devreye girdiği belirtildi.

Mevlüt ile ilgilendiklerini doğrulayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, tecrübeli golcüyle anlaşma zemini aradıklarını açıklad

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Sakıb Aytaç Malatyaspor'daSakıb Aytaç Malatyaspor'da
Malatya'da Gökhan Töre şokuMalatya'da Gökhan Töre şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mevlut erdinc Yeni Malatyaspor Danijel Aleksic Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Diagne müjdesi! Müthiş teklif!

Diagne müjdesi! Müthiş teklif!

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Andre Villas-Boas Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

Andre Villas-Boas Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Yeni Malatyaspor'un programı belli oldu

Yeni Malatyaspor'un programı belli oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Malatyaspor'dan 15'lik transfer

Malatyaspor'dan 15'lik transfer

'Tur atladığımız için çok mutluyuz'

'Tur atladığımız için çok mutluyuz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya yakın

Yeni Malatyaspor'da Mevlüt Erdinç sesleri

Yeni Malatyaspor Sakıb Aytaç'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakıb Aytaç Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor'a Gökhan Töre'den kötü haber

Malatya'da Gökhan Töre şoku

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

Yeni Malatyaspor Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı

Sergen Yalçın: Gökhan Töre 3-4 hafta olmayabilir

Sergen Yalçın'dan kötü haber

Adil Gevrek: Sabırla o hedefimize de ulaşacağız

Malatya'nın şampiyonluk hayali!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.