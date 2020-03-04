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Teknik direktör Hikmet Karaman’a coşkulu karşılama

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da takımın yeni çalıştırıcısı Hikmet Karaman’a taraftarlar tarafından şehirde coşkulu bir karşılama töreni hazırlandı.

Teknik direktör Hikmet Karaman’a coşkulu karşılama

Ligde 8 haftadır kazanamayan ve geçen hafta Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor’da yeni teknik adam Hikmet Karaman'a resmi imza öncesi taraftar tarafından karşılama töreni yapıldı.

Taraftarlara teşekkür eden ve başarı sözü veren Karaman, "Beni mutlu ettiniz. Bu tablo Yeni Malatyaspor’un büyüklüğünü gösteriyor. Biz de elimizden geleni yaparak takımı bu kötü süreçten çıkarmanın gayretinde olacağız. Taraftarı da her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Bu takımın başarısı şehrin başarısıdır" dedi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ise Karaman’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Şehrimize hoş geldiniz. Sizinle birlikte Malatya’nın farklı bir kimliğe bürüneceğine inanıyoruz. Bunun için hep birlikte kenetlenme vakti. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.

(İHA)

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