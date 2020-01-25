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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı deprem nedeniyle ertelendi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.01.2020 19:30 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; TFF, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını deprem sebebiyle ertelediğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı deprem nedeniyle ertelendi

Son dakika gelişmesine göre; TFF, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını deprem sebebiyle ertelediğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ'daki gerçekleşen ve Malatya'da da can kayıplarona neden olan deprem nedeniyle Malatyaspor - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek." ifadeleri kullanıldı.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR

Deprem sonrası çalışmaları ile ilgili bilgilerin de verildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TFF olarak, depremin ilk anından itibaren tüm birimlerimizle harekete geçilmiş ve ivedilikle kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Bölgedeki futbol faaliyetlerinin mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Bölge Müdürlükleri yetkilileri tarafından bölgedeki tüm kulüplerin temsilcileri ile tek tek temaslar kurulmuş, kulüplerimizden bilgi alınmış ve herhangi bir zarar veya kayıp olmadığı federasyonumuza bildirilmiştir.

Değerlendirmeler kapsamında; ilk olarak Elazığ ilimizin iki takımı olan Elazığ Belediyespor'un iç sahadaki Payasspor maçı, Elazığspor'un da deplasmandaki Tuzlaspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yine; Malatya ve Elazığ'da oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve yerel amatör maçlar da ASKF tarafından ileri bir tarihe alınmıştır.

Yine Malatya ilimizde de can kaybı yaşanması nedeniyle federasyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Btc Turk Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının da ileri bir tarihte oynatılması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca 25-26 ve 27 Ocak tarihlerindeki tüm lig müsabakalarında vefat eden vatandaşlarımız için saygı duruşu yapılması kararı alınmış ve isteyen kulüplerimizin siyah kol bandı takması için izin verilmiştir.

Ülkemizde büyük üzüntüye yol açan depremle ilgili tüm gelişmeler yakından takip edilmekte ve bu acı günlerde büyük bir dayanışma ve kenetlenme içerisinde her türlü çalışmalar devam etmektedir.

Bu vesileyle; milletimizin yanında olduğumuzu belirtir, bir kez daha Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerimize sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
süper lig Trabzonspor Yeni Malatyaspor

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