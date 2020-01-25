Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı deprem nedeniyle ertelendi

Son dakika gelişmesine göre; TFF, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını deprem sebebiyle ertelediğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ'daki gerçekleşen ve Malatya'da da can kayıplarona neden olan deprem nedeniyle Malatyaspor - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek." ifadeleri kullanıldı.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR

Deprem sonrası çalışmaları ile ilgili bilgilerin de verildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TFF olarak, depremin ilk anından itibaren tüm birimlerimizle harekete geçilmiş ve ivedilikle kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Bölgedeki futbol faaliyetlerinin mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Bölge Müdürlükleri yetkilileri tarafından bölgedeki tüm kulüplerin temsilcileri ile tek tek temaslar kurulmuş, kulüplerimizden bilgi alınmış ve herhangi bir zarar veya kayıp olmadığı federasyonumuza bildirilmiştir.