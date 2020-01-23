SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 23.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'den transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter sağlık kontrolünden geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

Sarı-siyahlı takımın renklerine bağladığı Remi Walter, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Walter, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım
Lider Anadolu Efes, zorlu Real Madrid deplasmanındaLider Anadolu Efes, zorlu Real Madrid deplasmanında
Tarsus İdman Yurdu yönetimi destek istediTarsus İdman Yurdu yönetimi destek istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Remi Walter Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Beşiktaş'ta iki futbolcu birbirine girdi!

Beşiktaş'ta iki futbolcu birbirine girdi!

Abdullah Avcı: Böyle takım görmedim

Abdullah Avcı: Böyle takım görmedim

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sergen Yalçın'dan Falette itirafı

Sergen Yalçın'dan Falette itirafı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!

Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la anlaşamadı

Tolunay Kafkas'la anlaşılamadı

Remi Walter, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da

Remi Walter, Yeni Malatyaspor'da

Jahovic ve Guilherme'nin düşüşü Yeni Malatyaspor’u vurdu

Jahovic ve Guilherme durdu

BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan birlik ve beraberlik mesajı

Yeni Malatyaspor birlik ve beraberlik mesajı

Adil Gevrek: Dostça ayrıldık

Adil Gevrek'ten Sergen Yalçın açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.