BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan Trabzonspor’a Guilherme tepkisi

BtckTurk Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor Kulübü, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme Costa Marquez ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibariyle takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon’a çağırmıştır. Kamuoyunun malumu üzere futbolcumuzun asıl sahibi olan Alvarenga Kulübü ile yapmış olduğumuz sözleşmenin çıkış maddesini kullandıklarını düşündüğümüz Trabzonspor Kulübü'ne ve değerli camiasına bir bilgilendirme yapma zarureti doğmuştur. Şöyle ki; yıllara mal olmuş Trabzonspor - Malatyaspor dostluğunu, kardeşliğini zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır. Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiç bir zaman unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır. Transferin bitimine saatler kala kulübümüzü mağdur etmek adına bu işe soyunanları değerli Trabzonspor camiasının da kabullenmeyeceğine inanıyor, kamuoyuna saygılar sunuyoruz" İfadelerine yer verildi.

(İHA)

