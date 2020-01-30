SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan Trabzonspor’a Guilherme tepkisi

BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan Trabzonspor’a Guilherme tepkisi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 30.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcusu Guilherme Marquez ile izni olmadan transfer görüşmesi yapan Trabzonspor Kulübü’nü, futbolcusunu hukuksuz yollardan ayartmakla suçladı ve konunun FIFA nezdinden takipçisi olunacağını paylaştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan Trabzonspor’a Guilherme tepkisi

BtckTurk Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor Kulübü, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme Costa Marquez ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibariyle takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon’a çağırmıştır. Kamuoyunun malumu üzere futbolcumuzun asıl sahibi olan Alvarenga Kulübü ile yapmış olduğumuz sözleşmenin çıkış maddesini kullandıklarını düşündüğümüz Trabzonspor Kulübü'ne ve değerli camiasına bir bilgilendirme yapma zarureti doğmuştur. Şöyle ki; yıllara mal olmuş Trabzonspor - Malatyaspor dostluğunu, kardeşliğini zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır. Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiç bir zaman unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır. Transferin bitimine saatler kala kulübümüzü mağdur etmek adına bu işe soyunanları değerli Trabzonspor camiasının da kabullenmeyeceğine inanıyor, kamuoyuna saygılar sunuyoruz" İfadelerine yer verildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldıDünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Guilherme Marquez BtcTurk Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı

Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı

Trabzonspor yıldız isimle anlaştı

Trabzonspor yıldız isimle anlaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sergen Yalçın'dan Falette itirafı

Sergen Yalçın'dan Falette itirafı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!

Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan Trabzonspor’a Guilherme tepkisi

Yeni Malatyaspor’dan Guilherme tepkisi

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor

Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet

BtcTurk Yeni Malatyaspor 3 aldı, 3 gönderdi

Yeni Malatyaspor 3 aldı, 3 gönderdi

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş’e güveniyor

Yeni Malatya, Kemal Özdeş’e güveniyor

Vidar Örn Kjartansson, Yeni Malatyaspor’da

Yeni Malatya'ya İzlandalı golcü

BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan erteleme kararına tepki

Yeni Malatyaspor’dan erteleme kararına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.