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Yeni Malatyasporlu kaleci Ertaç Özbir'in için Beşiktaş iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların kaleci pozisyonunda bir transfer yapmayı düşündüğü ve bu ismin de Ertaç Özbir olduğu iddia edildi.

Yeni Malatyasporlu kaleci Ertaç Özbir'in için Beşiktaş iddiası

Yayıncı kuruluş beIN Sports’un haberine göre; Tolga Zengin'in sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle yeni bir kaleci transferi düşünülürken adı devre arasında da gündeme gelen ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ertaç Özbir tekrar gündeme geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ertaç Özbir Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Yeni Malatyaspor

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