Yeni Malatyasporlu kaleci Ertaç Özbir'in için Beşiktaş iddiası

Yayıncı kuruluş beIN Sports’un haberine göre; Tolga Zengin'in sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle yeni bir kaleci transferi düşünülürken adı devre arasında da gündeme gelen ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ertaç Özbir tekrar gündeme geldiği öğrenildi.



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