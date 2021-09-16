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Yeni Malatyasporlu Walter: Burada olmaktan çok mutluyum

16.09.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ederken, yeni transferlerden forvet oyuncusu Walter Bwalya, "Herkes yüzde yüz performans göstermeye çalışıyor. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Yeni Malatyasporlu Walter: Burada olmaktan çok mutluyum

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 5'inci haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti.

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan forvet oyuncusu Walter Bwalya, sarı-siyahlı takımın kendisine sunduğu teklifi kabul ederek, takıma geldiğini ve Süper Lig'de oynayan arkadaşlarından dolayı ligi bildiğini anlattı.

Bwalya, "Mısır ligini yeni bitirdim, sadece 15 gün dinlenme izni bulabildim. Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyemem ama tabii kendimi hazır hissediyorum. Hazır olup olmadığımın kararını hoca verecek. Takım iyi arkadaşlardan oluşuyor ve iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bende çok memnunum. Herkes yüzde yüz performans göstermeye çalışıyor. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor
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