Yeni Malatyaspor’un golcüsü Umut Bulut forma rekabetine hazır

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında Kayserispor’dan kadrosuna kattığı golcü Umut Bulut, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten golcü futbolcu, "Öncelikle gerçekten çok mutluyum. Çünkü hem milli takımdan olsun, hem de daha önceden aynı takımlarda birlikte görev aldığım arkadaşlarımla tekrar bir araya geldim. İyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Bunun için ayrıca mutluyum. Hedefleri olan, bundan sonraki süreçte de hem kulüp olarak, hem takım olarak çıkışa geçen bir camiaya geldim. İnşallah bu süreçte benim de katkım olur" şeklinde konuştu.

"JAHOVİC GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR SANTRAFOR"

Umut, Jahovic ile girecekleri forma rekabeti konusuna da değinerek şunları söyledi:

"Jahovic gerçekten çok iyi bir santrafor. 4 yılda Türkiye’ye çok iyi adapte oldu. Oynadığı takımlarda da kalitesini zaten gösterdi. Rekabet ortamı her zaman iyidir. Takıma faydası vardır. Hocamız kime görev verirse o sahada elinden geleni yapacaktır, kazanan da takım olacaktır. Jahovic’in kalitesi zaten tartışılmaz. Ben de, o da takım için elimizden geleni yapacağız."