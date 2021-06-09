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Yeni Mesut Özil Süper Lig ekibiyle anlaştı

09.06.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı. Geleceğin Mesut Özil’i olarak gösterilen genç oyuncu, teknik direktör Ersun Yanal'ın listesindeydi. Genç ismin, kırmızı beyazlı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Transferin yarın taraftarlara duyurulacağı belirtildi.

Yeni Mesut Özil Süper Lig ekibiyle anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı.

Geleceğin Mesut Özil’i olarak gösterilen genç oyuncu, geçen sezon Hollanda’nın Go Ahead Eagles formasıyla başarılı bir kiralık dönemi geçirdi. Bonservisi Mainz’da olan Erkan Eyibil kısa sürede Ümit Milli Takımı’ın da vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği futbolcular arasında yer alan Erkan Eyibil ile kırmızı beyazlı kulübün sözleşme imzalayıp, yarın gerçekleştireceği törenle taraftara duyurması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor gelecek sezonu ilk 5 takım arasında bitirme hedefiyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu sürekli forma giyecek en az 5 futbolcu transferiyle güçlendirmeyi hedefleyen kırmızı beyazlılarda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılacak.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda tüm oyuncuların performansını değerlendiren yönetim, 4 futbolcudan ilerleyen günlerde kendisine takım bulmasını isteyecek. Kırmızı beyazlı takımda Orgill, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile La Liga 2 ekiplerinden Real Oviedo'da kiralık forma giyen Gustavo Blanco, teknik direktör Ersun Yanal ile yönetim tarafından kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal Süper Lig Antalyaspor Mesut Özil
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:)) geleceğin mesut özil'i

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