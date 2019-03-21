Mynet Trend

Yeni milli İHA Anka-Aksungur ilk uçuşunu gerçekleştirdi

keremuyanik keremuyanik
EKONOMİ  | 21.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli yeni insansız hava aracı (İHA) ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Anka-Aksungur, ilk uçuşta otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika havada kaldı.

Yeni milli İHA Anka-Aksungur ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir üzerinde çalışılan ve Anka-2 olarak bilinen İHA'nın ismi Anka-Aksungur olarak duyuruldu.

Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA ilk uçuşta, otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika havada kaldı.

Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu Anka-Aksungur'un, 40 bin feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

TUSAŞ, daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yeni İHA geliştirmek için öz kaynaklarıyla Anka-2 Projesi'ni hayata geçirmişti.

Orta irtifa uzun havada kalışlı, çift motorlu İHA, keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek. İHA, 700 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek.

20190321_2_35558536_42824286_Web

İHA'nın geliştirilme sürecinde kullanılan motorun yerini TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru alacak ve araç yerli motorla görev yapacak.

Anka platformu üzerine inşa edilen İHA, bu sayede kısa zamanda ve uygun maliyetle geliştirildi.

(AA)

Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuşBilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş
Sosyal medyada çıkarsa sakın basmayın!Sosyal medyada çıkarsa sakın basmayın!
Milli Piyango'dan büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklamaMilli Piyango'dan büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iha insansız hava aracı anka aksungur iha ilk uçuş

En Çok Okunan Trend Haberler

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

'Kocanın gençliğini yedin' deyince... Bomba cevap!

'Kocanın gençliğini yedin' deyince... Bomba cevap!

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

18 ay aldığı emekli maaşı, primleri eksik çıktığı gerekçesiyle iptal edildi

18 ay aldığı emekli maaşı, primleri eksik çıktığı gerekçesiyle iptal edildi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada sahte banka sitesi üzerinden dolandırıcılık tuzağı

Sosyal medyada çıkarsa sakın basmayın!

Milli Piyango'dan büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Milli Piyango'dan büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

'Kral yiyeceği' kadınlara gelir kapısı olacak! Kilosu 14 bin TL'ye kadar satılıyor

'Kral yiyeceği' gelir kapısı olacak! Kilosu 14 bin TL

Sason'dan TBMM'ye her yıl 1 ton bal gönderiliyor

TBMM'ye her yıl 1 ton gönderiliyor! En çok onlar tüketiyor...

Sürücülerin merak ettiği soru yanıt buldu! Emniyet'ten 'MOBESE' açıklaması

Sürücülerin merak ettiği soru yanıt buldu! Emniyet'ten açıklama

Çeyiz Hesabındaki devlet katkısı artırıldı

Evlilik hazırlığı yapan çiftlere müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.