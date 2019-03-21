Yeni milli İHA Anka-Aksungur ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir üzerinde çalışılan ve Anka-2 olarak bilinen İHA'nın ismi Anka-Aksungur olarak duyuruldu.
Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA ilk uçuşta, otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika havada kaldı.
Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu Anka-Aksungur'un, 40 bin feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.
TUSAŞ, daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yeni İHA geliştirmek için öz kaynaklarıyla Anka-2 Projesi'ni hayata geçirmişti.
Orta irtifa uzun havada kalışlı, çift motorlu İHA, keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek. İHA, 700 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek.
İHA'nın geliştirilme sürecinde kullanılan motorun yerini TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru alacak ve araç yerli motorla görev yapacak.
Anka platformu üzerine inşa edilen İHA, bu sayede kısa zamanda ve uygun maliyetle geliştirildi.
ANKA-AKSUNGUR Bayrağımızı gökyüzüyle buluşturdu. ????????— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) 21 Mart 2019
Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA’mız, 20 Mart’ta gerçekleştirilen ilk uçuşta otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika süren test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. pic.twitter.com/4EMCbnglOI
(AA)
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