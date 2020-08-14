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Yeni Muriqi Jetmir Topalli resmen açıklandı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 14.08.2020 08:51 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki santrfor Jetmir Topalli'yi kadrosuna kattı. Kosova'da Balkani'de oynayan, yeni Vedat Muriqi olarak lanse edilen 1.88 boyundaki golcü isim Jetmir Topalli'yi Süper Lig takımları transfer etmek için düğmeye basmıştı.

Yeni Muriqi Jetmir Topalli resmen açıklandı

Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kosova Milli Takımı'nda forma giyen santrfor Jetmir Topalli ile anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Topalli kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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JETMİR TOPALLİ KİMDİR?

Jetmir Topalli 7 Şub 1998 Kosova'da dünyaya geldi. Güçlü fiziğinin yanı sıra 1.88'lik boyuyla Fenerbahçe'deki vatandaşı Muriqi'i andıran Topalli, Vushtrria altyapısında futbola merhaba dedi. 2018'de Balkani'ye bedelsiz transfer olan Kosovalı forvet, tecrübe kazanması için sezon başında bir diğer Kosova ekibi Feronikeli'de top koşturdu.

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Ancak takımda sadece 4 karşılaşmada boy gösterdi ve kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. 1 Ağustos'ta tekrar takımına dönen Topalli, teknik direktör Ismet Munishi'nin güvenini boşa çıkartmadı. Yetenekli golcü, oynadığı 26 maçta 5 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Topalli, 12 Ocak'ta İsveç ile oynadıkları hazırlık maçında ilk kez milli formayı giydi.

(DHA)

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