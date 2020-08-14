Yeni Muriqi Jetmir Topalli resmen açıklandı

Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kosova Milli Takımı'nda forma giyen santrfor Jetmir Topalli ile anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Topalli kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Jetmir Topalli 7 Şub 1998 Kosova'da dünyaya geldi. Güçlü fiziğinin yanı sıra 1.88'lik boyuyla Fenerbahçe'deki vatandaşı Muriqi'i andıran Topalli, Vushtrria altyapısında futbola merhaba dedi. 2018'de Balkani'ye bedelsiz transfer olan Kosovalı forvet, tecrübe kazanması için sezon başında bir diğer Kosova ekibi Feronikeli'de top koşturdu.
Ancak takımda sadece 4 karşılaşmada boy gösterdi ve kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. 1 Ağustos'ta tekrar takımına dönen Topalli, teknik direktör Ismet Munishi'nin güvenini boşa çıkartmadı. Yetenekli golcü, oynadığı 26 maçta 5 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Topalli, 12 Ocak'ta İsveç ile oynadıkları hazırlık maçında ilk kez milli formayı giydi.
(DHA)
G.Saray'da yıldız isim transferi açıklanmadan idmana çıktı
Galatasaray'ın mobil uygulaması çıkıyor
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı!
Beşiktaş'ta yıldız 2 isimle yollar ayrılıyor!
Ersun Yanal’dan Semih Özsoy’a mesaj
Beşiktaş transferi bitirdi! 3 yıllık anlaşma...
Beckham bombayı patlattı!
Futbol hayatını noktaladı
Yeni bir Hakan Çalhanoğlu geliyor
UEFA'dan hükmen mağlubiyet kararı
Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak açıklaması
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Elemeler gelecek yıla ertelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum