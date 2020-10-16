Yeni pişmiş gibi günlerce bayatlamıyor: Mayasız poğaça tarifi

İşte sizler için hazırladığımız uzun süre, bayatlamadan saklayıp tüketebileceğiniz, mayasız, pratik bir poğaça tarifi:

MAYASIZ POĞAÇA MALZEMELERİ

1 yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1.5 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 paket kabartma tozu

4 su bardağı kadar un

İÇ MALZEMESİ

1 kase rendelenmiş ya da ezilip ufalanmış beyaz peynir (isteğe göre lor peyniri de kullanabilirsiniz)

Yarım demet kadar maydanoz

Poğaça içini patatesli, kaşarlı gibi farklı seçeneklerle de hazırlayabilirsiniz.

ÜZERİ İÇİN

1 yumurta sarısı

Susam ve çörek otu

MAYASIZ POĞAÇA YAPILIŞI

Öncelikle un hariç diğer tüm malzemeleri bir kabın içerisine alıp güzelce karıştırın.

Ardından yavaş yavaş unu ekleyin. Unun tamamını tek seferde eklemeyin çünkü kullandığınız unun çeşidine göre belirtilen ölçüden daha az ya da daha fazla kullanmanız gerekebilir.

Ele yapışmayan, sert olmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamur kıvama geldikten sonra üzerini streç film ile kapatarak 20 dakika kadar dinlendirin.

Dinlendirdikten sonra hamurdan elinize ceviz büyüklüğünde parçalar alarak hafifçe açın.

Hamurun içine hazırladığımız iç malzemeden bir miktar yerleştirip kapatın. Kapama şeklini, D formunda ya da yuvarlak yapabilirsiniz.

Şekil verdiğiniz poğaçaları pişirme kağıdı serdiğiniz ya da pişirme kağıdınız yoksa hafifçe yağladığınız fırın tepsisine dizin.

Hepsini dizdikten sonra poğaçaların üzerilerine yumurta sarısı sürün.

Yumurta sarısı sürdüğünüz poğaçaların üzerilerine, zevkinize göre susam ya da çörek otu serpin. Hatta isterseniz ikisini birlikte de kullanabilirsiniz.

Fırınınızı 190 derecede çalıştırın ve bu ısıya ulaştığında tepsiyi fırına yerleştirin.

Önceden 190 dereceye getirdiğiniz fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Mis gibi kokusu evi sarmaya başladı bile, değil mi? Şimdi siz, çayınız güzelce demlenirken yumuşacık ve sıcacık poğaçalarla buluşmak üzere servis tabaklarınızı hazırlayabilirsiniz. Deneyecekler için şimdiden afiyet olsun.

