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Yeni Pokemon filmi zirveye yerleşti

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SİNEMA TV  | 14.05.2019 07:29 | Son Güncelleme

2019’un merakla beklenen filmlerinden biri olan Pokemon Detective Pikachu ilk günden zirveye yerleşti. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Yeni Pokemon filmi zirveye yerleşti

Avengers Endgame ile birlikte 2019’un en çok merak edilen filmlerinden biri olan Pokemon Detective Pikachu, ilk günden zirveye yerleşti. İlk live-action Pokemon filmi olan Detective Pikachu beklenildiği üzere güçlü bir başlangıca imza attı.

Box Office Mojo tarafından paylaşılan bilgilere göre Detective Pikachu ilk açılış gününde 20.7 milyon dolarlık bir hasılata imza attı. Elbette bu hasılatın Cuma gününe ait olduğunu da belirtelim. Muhtemelen filmin hafta sonundaki hasılatı 200 – 300 milyon dolar civarında olacaktır. Bu da hayli güçlü bir başlangıç demek. Ayrıca Pokemon’un Japonya’da da rekor derecesinde bir izlenmeye sahip olacağı düşünülüyor.

İlk günden dünya genelinde 64.1 milyon dolarlık hasılata ulaşan filmin, genel anlamda 1 milyar dolar barajını rahatlıkla aşacağı tahmin ediliyor. Hatırlanacağı üzere Endgame 1 milyar dolar barajını yalnızca 3 gün içerisinde aşmayı başarmıştı. Pokemon’un aynı başarıyı tekrar edip etmeyeceği ise merak konusu.

Pikachu karakterine Ryan Reynolds’un sesiyle hayat verdiği filmin kadrosunda Justice Smith, Suki Waterhouse, Ken Watanabe ve Bill Nighy gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Rob Letterman bulunuyor.

Bu arada Endgame’in de hali hazırda 2.4 milyar dolarlık hasılata ulaştığını belirtelim. Eğer böyle devam ederse Avengers Endgame önümüzdeki hafta gelmiş geçmiş en çok izlenen film unvanını Avatar’dan alabilir.

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