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Yeni Pokemon oyunu rekorla başladı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Nintendo ve Pokemon Company işbirliğiyle geliştirilen yeni Pokemon oyunu Sword ve Shield geçtiğimiz ay raflardaki yerini almıştı. Nintendo Switch’e özel olarak satışa sunulan oyun grafikleri, yapısı ve atmosferi ile fark yaratmıştı.

Yeni Pokemon oyunu rekorla başladı

The Pokemon Company’nin Switch’in teknik donanımına güvenerek görsel anlamda diğer Pokemon oyunlarından üstün tuttuğu Sword ve Shield, satış rakamları bazında da fark yarattı.

NPD Group tarafından paylaşılan raporlara göre Sword ve Shield satış rakamları baz alındığında diğer Pokemon oyularını geride bırakmayı başardı. Sword ve Shield öncesinde serinin en çok satan oyunu Moon ve Sun’dı.

Açıkçası yeni Pokemon oyununun bu başarısı pek de şaşılacak bir durum değil. Keza oyun çıkmadan önce de hayli ses getirmişti. Özellikle pokemonların çevrede dolaştığı bir dünya tüm oyun severlerin ilgisini çekmişti. Ayrıca serinin grafiksel anlamda da çağ atlaması satış rakamlarının artmasında önemli rol oynadı.

Serinin geçmişteki oyunlarına baktığımızda grafik anlamında öle büyük değişimlerin olmadığını görüyoruz. Let’s Go Pikachu ve Eevee’de grafiksel değişimlerin sinyalini veren Nintendo asıl bombayı Sword ve Shield ile patlattı. Son pokemon oyunu çıkış haftasında bile 6 milyondan fazla satmayı başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
nintendo pokemon company

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