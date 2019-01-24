Yeni polis kıyafetleri! Trafik polislerinin yeni kıyafetleri canlı yayında tanıtıldı

Canlı yayında gösterilen kıyafetlerin daha görünür ve dikkat çekici olduğu görüldü.

Canlı yayında trafik polislerinin yeni kıyafeti tanıtıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"nda polisler için bir sürpriz yaşandı.

SOYLU DA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK Burada önemli açıklamalarda bulunan Soylu, "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak" dedi.

TRAFİK POLİSLERİNE SÜRPRİZ Soylu'nun açıklamalarının ardından ise bir sürpriz vardı. Trafik polislerinin yeni kıyafetleri canlı yayında tanıtıldı.

YENİ KIYAFETLER TANITILDI Sahneye gelen 5 polisin üzerindeki yeni kıyafetlerin daha görünür ve dikkat çekici olduğu görüldü.

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