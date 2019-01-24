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Yeni polis kıyafetleri! Trafik polislerinin yeni kıyafetleri canlı yayında tanıtıldı

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GÜNDEM  | 24.01.2019 12:08 | Son Güncelleme

Trafik polislerinin yeni kıyafetleri tanıtıldı.

Canlı yayında gösterilen kıyafetlerin daha görünür ve dikkat çekici olduğu görüldü.

Canlı yayında trafik polislerinin yeni kıyafeti tanıtıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"nda polisler için bir sürpriz yaşandı.

SOYLU DA KATILDI

SOYLU DA KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK

YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK
Burada önemli açıklamalarda bulunan Soylu, "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak" dedi.

TRAFİK POLİSLERİNE SÜRPRİZ

TRAFİK POLİSLERİNE SÜRPRİZ
Soylu'nun açıklamalarının ardından ise bir sürpriz vardı. Trafik polislerinin yeni kıyafetleri canlı yayında tanıtıldı.

YENİ KIYAFETLER TANITILDI

YENİ KIYAFETLER TANITILDI
Sahneye gelen 5 polisin üzerindeki yeni kıyafetlerin daha görünür ve dikkat çekici olduğu görüldü.

YENİ KIYAFETLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

YENİ KIYAFETLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Kışlık ve yazlık olarak tasarlandı

YENİ KIYAFETLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

YENİ KIYAFETLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Fosfor oranı eskisine göre çok daha fazla

YENİ KIYAFETLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

YENİ KIYAFETLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Soğuğa karşı dayanıklı ve su geçirmiyor

YENİ KIYAFETLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

YENİ KIYAFETLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Polislerin yollarda daha da görünebilir bir hale gelmesi sağlandı

YENİ KIYAFETLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

YENİ KIYAFETLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Koyu renklerin aksine açık renk tercih edildi. Trafik polislerinin artık kravat takmayacağı açıklandı.
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