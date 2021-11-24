Yeni projesine göz kırptı! Keanu Reeves, Marvel Evrenine katılmaktan onur duyacağını itiraf etti

Hollywood’un en başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilen Reeves, son dönemde John Wick karakteriyle sükse yaratmayı başardı. 24 Aralık’ta vizyona girmesi beklenen Matrix Resurrections filmindeki efsanevi Neo karakteriyle yeniden seyircinin gönlünde taht kurmaya hazırlanan Reeves, yeni projelerinde Marvel’le çalışabileceğinin sinyallerini verdi.

“GERÇEKTEN HARİKA İNSANLAR VAR”

Esquire için yer aldığı bir videoda hayranların sorularına cevap veren Reeves, uzun süredir merak edilen Marvel konusuna açıklık getirdi. Hayranlarının Marvel filmlerinde yer alıp almayacağını merak ettiği ünlü oyuncuya Marvel Stüdyoları'nın başkanı Kevin Feige'nin, çektikleri hemen her film için teklif götürdüklerini dile getirmişti.

Bir hayranının, Marvel Sinematik Evreni'nde yer almasına yönelik sorduğu soruyu yanıtlayan Reeves, Marvel filmlerinde yer almanın kendisi için bir onur olacağını söyledi. Reeves “Marvel'da gerçekten harika yönetmenler ve vizyonerler var. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyorlar. Filmlerin büyüklüğü, hırsı ve prodüksiyonu açısından bu çok özel. Dolayısıyla bunun bir parçası olmak güzel olurdu.” dedi.

Keanu Reeves daha önce, DC Comics'in Hellblazer çizgi roman serisinden uyarlanan 2005 yapımı Constantine filminde John Constantine adlı süper kahramanı canlandırmıştı. Ayrıca, 2022'de vizyona girecek DC animasyonu Süper Evciller Takımı'nın da seslendirme kadrosunda yer alıyor.



