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Game of Thrones'ta rol alan ayı Bart hayatını kaybetti

24.11.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones başta olmak üzere birçok dizi ve filmde oynayan Bart the Bear II isimli ayı hayatını kaybetti.

Game of Thrones'ta rol alan ayı Bart hayatını kaybetti

Into the Wild, We Bought a Zoo, Evan Almighty gibi filmlerin yanı sıra Game of Thrones'un 3. sezonunun 7. bölümünde oynayan Bart the Bear II isimli ayının vefat etti açıklandı.

"DOĞAL SEBEPLERDEN ÖLDÜ"

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The Vital Ground Foundation'dan yapılan açıklamaya göre Bart, Utah'ta doğal sebeplerden öldü. Ünlü olmadan önce Bart ve kız kardeşi Honey Bump, Alaska'da ebeveynleri olmadan bulunmuştu. Anneleri avcı tarafından öldürülmüştü.

Vahşi doğada kardeşiyle tek başına bulunduktan sonra Vital Ground tarafından hayvan eğitmeni olan Seus ailesinin sorumluluğuna verilen iki ayı, eğitimlerinin de katkısıyla bir anda kendilerini sinema dünyasına adım atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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