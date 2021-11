Game of Thrones'ta rol alan ayı Bart hayatını kaybetti

Into the Wild, We Bought a Zoo, Evan Almighty gibi filmlerin yanı sıra Game of Thrones'un 3. sezonunun 7. bölümünde oynayan Bart the Bear II isimli ayının vefat etti açıklandı.

"DOĞAL SEBEPLERDEN ÖLDÜ"

The Vital Ground Foundation'dan yapılan açıklamaya göre Bart, Utah'ta doğal sebeplerden öldü. Ünlü olmadan önce Bart ve kız kardeşi Honey Bump, Alaska'da ebeveynleri olmadan bulunmuştu. Anneleri avcı tarafından öldürülmüştü.

Vahşi doğada kardeşiyle tek başına bulunduktan sonra Vital Ground tarafından hayvan eğitmeni olan Seus ailesinin sorumluluğuna verilen iki ayı, eğitimlerinin de katkısıyla bir anda kendilerini sinema dünyasına adım atmıştı.