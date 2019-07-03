Yeni Renault Captur! SUV model yeni Captur'un özellikleri, tasarımı ve fiyatı

Renault Captur, rekabetin giderek arttığı pazarda, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren Yeni Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor. 2018'DE LİDER Renault açıklamasına göre, B SUV pazarının öncüsü olan Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,2 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem de Avrupa’da segmentinde kısa sürede lider oldu. Renault Captur, 2018 yılında dünyada 230 bin satış adedi gerçekleştirerek lider konumunu sürdürdü. CAPTUR YENİLENDİ! Captur, rekabetin giderek arttığı pazarda, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren Yeni Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor. YENİ CAPTUR TASARIMINDA ŞIKLIK Yenilenen tamponla iyi şekilde bütünleştirilen C şekilli LED gündüz farlarının arasında Clio'dakine benzer bir ızgara görüyoruz. Arka farları spor otomobilleri andıran Captur'un arka çamurluk çevresine eklenen krom detaylar ise şıklığı arttırmış. Renault, yeni Captur'da tavan raylarını ve açılır cam tavanı ise opsiyon listesine eklemiş.

Boyutları büyüyen ve kardeşi Clio'dan tasarım detayları taşıyan Fransız B-crossover, CMF-B platformunun güncel versiyonuna geçti. Parçalarının %85'i yenilenen Mk2 Captur selefine göre daha hafif, daha aerodinamik, daha sessiz ve daha verimli olmuş. Aks mesafesi 2, uzunluğu 11 cm artan yeni Captur'da donanım paketine göre 18 inçe kadar çıkan jantlar var. LED ön farlara ve stoplara sahip crossover'da 11 gövde rengi, 4 tavan rengi ve 3 kişiselleştirme paketiyle toplamda 90 farklı kombinasyon sunuluyor. YENİ CAPTUR'UN İÇ MEKANINDA DEVRİM Modülerliğini koruyan modelin iç kısmında gerçekleştirilen devrim sayesinde, aracın içine girildiğinde teknoloji ve kalite ilk bakışta farkediliyor. Yeni Captur, üst segment modellerin özelliklerini bünyesinde barındırıyor. BAGAJ HACMİ OLARAK TEK Bagaj hacminde 536 litreye ulaşan yeni Captur bu alanda segmentinin en iyisi konumunda. Kabinde ekstra 27 litre hacim sunan Captur'da opsiyonel Bose ses sisteminin bas hoparlörü ise aracın sağ tarafına entegre edildiği için yükleme alanından çalmıyor.