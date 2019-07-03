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Yeni Renault Captur! SUV model yeni Captur'un özellikleri, tasarımı ve fiyatı

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 03.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Yeni Captur yollara çıkmaya hazır. Renault, yeni SUV modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. 2018'de 230 bin satış rakamıyla lider Captur, yenilenen dış tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni Captur, atletik ve dinamik SUV çizgileriyle daha da şık bir görünüm kazanırken, daha sessiz ve verimli bir sürüş imkanı sunuyor. 536 litrelik bagaj hacmiyle sınıfında tek olan yeni Captur, 1.0 ve 1.3 benzin ile dizel seçeneğiyle piyasaya çıkacak. İşte Renault yeni Captur'un özellikleri ve tasarımı...

Yeni Renault Captur! SUV model yeni Captur'un özellikleri, tasarımı ve fiyatı

Renault Captur, rekabetin giderek arttığı pazarda, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren Yeni Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.

2018'DE LİDER

Renault açıklamasına göre, B SUV pazarının öncüsü olan Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,2 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem de Avrupa’da segmentinde kısa sürede lider oldu. Renault Captur, 2018 yılında dünyada 230 bin satış adedi gerçekleştirerek lider konumunu sürdürdü.

CAPTUR YENİLENDİ!

Captur, rekabetin giderek arttığı pazarda, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren Yeni Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.

YENİ CAPTUR TASARIMINDA ŞIKLIK

yenı captur tasarımı

Yenilenen tamponla iyi şekilde bütünleştirilen C şekilli LED gündüz farlarının arasında Clio'dakine benzer bir ızgara görüyoruz. Arka farları spor otomobilleri andıran Captur'un arka çamurluk çevresine eklenen krom detaylar ise şıklığı arttırmış. Renault, yeni Captur'da tavan raylarını ve açılır cam tavanı ise opsiyon listesine eklemiş.

Boyutları büyüyen ve kardeşi Clio'dan tasarım detayları taşıyan Fransız B-crossover, CMF-B platformunun güncel versiyonuna geçti. Parçalarının %85'i yenilenen Mk2 Captur selefine göre daha hafif, daha aerodinamik, daha sessiz ve daha verimli olmuş.

Aks mesafesi 2, uzunluğu 11 cm artan yeni Captur'da donanım paketine göre 18 inçe kadar çıkan jantlar var. LED ön farlara ve stoplara sahip crossover'da 11 gövde rengi, 4 tavan rengi ve 3 kişiselleştirme paketiyle toplamda 90 farklı kombinasyon sunuluyor.

YENİ CAPTUR'UN İÇ MEKANINDA DEVRİM

yenı captur ıc mekanı

Modülerliğini koruyan modelin iç kısmında gerçekleştirilen devrim sayesinde, aracın içine girildiğinde teknoloji ve kalite ilk bakışta farkediliyor. Yeni Captur, üst segment modellerin özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

BAGAJ HACMİ OLARAK TEK

Bagaj hacminde 536 litreye ulaşan yeni Captur bu alanda segmentinin en iyisi konumunda. Kabinde ekstra 27 litre hacim sunan Captur'da opsiyonel Bose ses sisteminin bas hoparlörü ise aracın sağ tarafına entegre edildiği için yükleme alanından çalmıyor.

2020 CAPTUR MOTOR ÖZELLİKLERİ

2020 Captur, tıpkı kardeşi gibi gücü 100 ile 155 bg arasında değişen 1.0 ve 1.3 benzinli motorlardan beslenecek. Dizel kanadında ise ünlü 1.5 dCi 95 ve 115 bg'lik güç çıkışlarıyla müşteri bekleyecek. Motor seçeneğine göre 5 veya 6 ileri manuel, ya da 7 ileri EDC şanzıman alınabilecek.

Yeni Captur'un 2020 model yılında kavuşacağı son motor seçeneği ise 45 km elektrikli sürüş imkânı sunan plug-in hibrit versiyon olacak. E-Tech adı verilen teknoloji, 150'den fazla patent ile elektrikli ulaşıma yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

yenı captur ozellıklerı

ÇİN'DE ÜRETİLECEK

Markanın kilit modellerinden Yeni Captur’un lansmanı, Renault Grubu'nun Drive the Future (2017-2022) stratejik planının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin’de de üretilecek Yeni Captur böylece global bir ürün haline geliyor. Model, Güney Kore de dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak.

GELECEĞİN MOBİLİTESİ

Teknolojisiyle de öne çıkan Yeni Captur, geleceğin mobilitesinin "elektrikli, internet bağlantılı ve otonom" gibi üç temel unsuruna da uygun donanımlara sahip.

YENİ CAPTUR FİYATI NE KADAR OLACAK?

Lansman tanıtımı gerçekleşen yeni Captur'un fiyatının ne kadar olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmazken; ÖTV indiriminin sona ermesinin ardından otomobil fiyatlarının nasıl etkileneceği ise merak ediliyor.

(Ajanslar)

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