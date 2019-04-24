Yeni Renault Kango böyle görünecek

Bu prototip ilk kez 16-18 Mayıs tarihleri arasında Paris Expo Porte de Versailles‘de ziyaretçilere kapılarını açacak olan VIVA Teknoloji Fuarı 2019’da sergilenecek.
3.86 m uzunluğunda, 1.65 m genişliğinde ve 1.88 m yüksekliğindeki EZ-Flex; 3 M²’lik yük taşıma alanı ile günümüze hafif ticari araçlara iyi bir alternatif gibi görünüyor. En azından 2018 Hannover Fuarı’nda tanıtılan EZ-Pro konseptinden çok daha iyi bir alternatif. Tabii EZ-Flex, selefi Kangoo ZE ile karşılaştırıldığında kargo taşıma kapasitesinin %30 daha düşük olduğu söylemek mümkün; ancak bu çok da büyük bir kayıp değil. Çünkü EZ-Flex sayısız faydalı özelliği ile daha şimdiden Kangoo ZE’den birkaç adım önde.
EZ-Flex, 3 M² cömert sayılabilecek kargo bölümü ve son derece pratik olan iki kişilik sürücü kabini ile tam bir hafif ticari. Kabinde fonksiyonel olamayan hiçbir şey yok. Yüksekte konumlanan orta konsol; üzerinde büyük dokunmatik bir multimedya ekranı ve akıllı telefon standı.
Sürücü yanındaki yolcu koltuğunun katlanabilir özellikte olması ile sürücü araca rahatlıkla sağ taraftan girip çıkabiliyor. 760 mm yükseklikteki yükleme eşiği sürücüyü zorlamadan işini yapmasına olanak tanıyor ve aracın her iki yanında bulunan kargo kapıları sürücü kargo alanına erişim kolaylığı sağlıyor.
Gelelim onu mevcut hafif ticarilerden farklı kılan asıl özelliğe, yani kullandığı yakıt türüne. Evet geleceğin hafif ticarisi EZ-Flex, elektrikli; elektrikli ve sesiz, yani bu sıfır hava ve gürültü kirliliği anlamına geliyor. Tek bir şarjda 150 km yol gidebiliyor, bu da hafif ticari yüklerin şehirlerde ve şehir merkezlerindeki adreslerine ulaşması için yeterli görünüyor. Hatta şehir içi dağıtım sürücülerinin her gün kat ettiği ortalama yolun iki katı diyebiliriz.
Renault bu konseptte her bir detayı uzun uzun düşünmüş. Bazı uzun hesaplamaların sonucunda ise her şeyi basite indirgenerek profesyonel iş grupları ve sürücüleri için optimum verimlik hedeflenmiş.
Renault EZ-Flex şimdilik sadece bir konsept ürünü; ancak bizce yakın gelecekte Fransız otomotiv devi tarafından Kangoo ZE’nin halefi ilan edilecek. Yani en azından biz öyle tahmin ediyoruz. Bu tahminimiz 16 Mayıs’ta Paris Expo Porte de Versailles’de yapılacak olan VIVA Teknoloji Fuarı 2019’da güç kazanacak gibi görünüyor; çünkü EZ-Flex daha şimdiden birçok kesim tarafından başarılı olarak nitelendirildi. Büyük bir aksilik olmaması durumunda ise önümüzdeki ay Paris’teki fuarda görünmeden elde ettiği bu başarısını tescilleyecek.
EZ-Flex, her noktada okey almasından sonra onun için iki yıllık bir deneme süreci başlayacak. EZ-Flex prototipleri farklı sektörlerdeki şirketlere; şehirlere ve başka birtakım profesyonel iş gruplarına birkaç düzine ödünç verilecek. Renault iki yıllık bu süreçte eş zamanlı olarak EX-Flex prototiplerinden coğrafi konum, kilometre, yakıt sarfiyatı, taşınan kargo kapasiteleri, kullanım alışkanlıkları ve otonom sürüş verilerini alacak. Şehir içindeki hafif kargo taşımacılığındaki ihtiyaçları gerçek veriler üzerinden değerlendirecek ve EZ-Flex’in nihai seri üretim modellerini geliştirmeye başlayacak. Kısacası bu herkes için uzun bir süreç olacak. Her şey yolunda gitse dahi Renault EZ-Flex, 2022 yılından önce yola çıkamaz.
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