Yeni Renault Kango böyle görünecek

Bu prototip ilk kez 16-18 Mayıs tarihleri arasında Paris Expo Porte de Versailles‘de ziyaretçilere kapılarını açacak olan VIVA Teknoloji Fuarı 2019’da sergilenecek.

3.86 m uzunluğunda, 1.65 m genişliğinde ve 1.88 m yüksekliğindeki EZ-Flex; 3 M²’lik yük taşıma alanı ile günümüze hafif ticari araçlara iyi bir alternatif gibi görünüyor. En azından 2018 Hannover Fuarı’nda tanıtılan EZ-Pro konseptinden çok daha iyi bir alternatif. Tabii EZ-Flex, selefi Kangoo ZE ile karşılaştırıldığında kargo taşıma kapasitesinin %30 daha düşük olduğu söylemek mümkün; ancak bu çok da büyük bir kayıp değil. Çünkü EZ-Flex sayısız faydalı özelliği ile daha şimdiden Kangoo ZE’den birkaç adım önde.

Renault EZ-Flex tam bir hafif ticari!

EZ-Flex, 3 M² cömert sayılabilecek kargo bölümü ve son derece pratik olan iki kişilik sürücü kabini ile tam bir hafif ticari. Kabinde fonksiyonel olamayan hiçbir şey yok. Yüksekte konumlanan orta konsol; üzerinde büyük dokunmatik bir multimedya ekranı ve akıllı telefon standı.

Sürücü yanındaki yolcu koltuğunun katlanabilir özellikte olması ile sürücü araca rahatlıkla sağ taraftan girip çıkabiliyor. 760 mm yükseklikteki yükleme eşiği sürücüyü zorlamadan işini yapmasına olanak tanıyor ve aracın her iki yanında bulunan kargo kapıları sürücü kargo alanına erişim kolaylığı sağlıyor.