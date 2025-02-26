Yeni Şafak yazarından olay yaratacak sözler: "Okan Buruk, Mourinho ile Pensilvanya’da geberen sümüklü çakma hocasını karıştırıyor!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından mücadele adeta saha dışında da açıklamalarla devam ederken, iki taraf arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

Mourinho yaptığı açıklamada Galatasaray cephesine sert ifadelerle yüklenirken, Buruk yaptığı açıklamada "Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!" sözlerini sarf etmişti.

Tüm bunlar yaşanırken Yeni Şafak Gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, bugünkü “Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısıyla Galatasaray ile FETÖ operasyonu yapılan “Maydonoz Önder” adlı şirket arasındaki ilişkiyi anlatırken Okan Buruk için çarpıcı iddialarda bulundu.

"HAKAN ŞÜKÜR İLE GÖRÜŞTÜN MÜ?"

Korkmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un firari FETÖ’cü eski futbolcu Hakan Şükür ile Malmö maçında görüşüp görüşmediğini sordu.

"MOU İLE GEBEREN SÜMÜKLÜ HOCASINI KARIŞTIRIYOR"

Korkmaz ayrıca Okan Buruk'un Mourinho'ya söylediği 'Ağlamasıyla meşhur, ağlamaya devam etsin' sözlerine yönelik olarak, "Buruk, Portekizli ünlü futbol hocası ile Pensilvanya’da geberen "sümüklü çakma hocasını" birbirine karıştırıyor! Buruk, vaktiyle Hakan Şükür ile "Ağlayan Hoca"sının dizinin dibinde oturduğu için, ağlayan hocaları karıştırmış!" dedi.