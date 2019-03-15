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Yeni Samsung Galaxy S10 ailesi Türkiye’ye merhaba dedi

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TEKNOLOJİ  | 15.03.2019 19:30 | Son Güncelleme

Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S10’un Türkiye tanıtımını Volkswagen Arena’da düzenlediği muhteşem bir gecede gerçekleştirdi. Rock müziğin en önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi’nin “senfonik” projesi ile sahne aldığı gecede duayen fotoğrafçı Tamer Yılmaz’ın İstanbul’un ikonikleşmiş bölgelerinde Samsung Galaxy S10+ ile özel olarak çektiği fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Yeni Samsung Galaxy S10 ailesi Türkiye’ye merhaba dedi

Dünyanın ilk gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcılı dinamik AMOLED ekranına sahip olan S10 ailesinin sahip olduğu üstün kamera teknolojisi ve görsel zeka özelliği, kullanıcılara destansı fotoğraf ve videolar çekme olanağı sunuyor.

Çığır açıcı bir mühendislik ürünü olan Galaxy S10’un benzersiz Sonsuz-O ekranı, bir dizi sensörü ve kamera teknolojisini küçük bir alanda bir araya getirerek ekrandaki görüntüyü maksimum oranlara taşıyor.

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GENİŞ AÇILI KAMERA

Galaxy S10 ailesinin her üç modelinde de ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Böylece 123 derece görüş alanı ile insan gözüne yakın bir görüş alanı sunuluyor. Ayrıca Süper Sabitleme özelliği sayesinde titreşimden neredeyse etkilenmeyen videolar çekilebiliyor. Sektörde bir ilk olarak arka kamera ile HDR10+ kalitesinde kayıt da yapılabiliyor.

Samsung, Galaxy S10 ile birlikte Qi-Sertifikalı akıllı telefon ve hatta bu teknolojiyi destekleyen giyilebilir cihazları şarj etmeyi mümkün kılan Kablosuz Güç Paylaşımı özelliğini de sunuyor. Galaxy S10, normal bir şarj kaynağına bağlıyken kendisiyle birlikte eşzamanlı olarak bu teknolojiyi destekleyen ikinci bir cihazı da şarj edebiliyor.

SATIŞ FİYATLARI

Türkiye’de satışa sunulan modellerin renk seçenekleri şöyle belirlendi:

128GB hafızalı Galaxy S10 için Prizma Siyah ve Prizma Beyaz
128GB hafızalı Galaxy S10+ için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz
128GB hafızalı Galaxy S10e için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz
512GB hafızalı Galaxy S10+ için Seramik Beyaz

Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6,599TL, Galaxy S10+ için 7,499TL ve Galaxy S10e için 5,499TL olarak açıklandı.

Galaxy S10 hakkında daha fazla bilgi için http://www.samsung.com/tr ziyaret edebilirsiniz.

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