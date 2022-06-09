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Yeni şarkısı olay olmuştu! Merve Boluğur'dan imalı paylaşım: "Acıttığın geçmiş koymaz ki bana"

09.06.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney gibi pek çok dizide rol almış olan Merve Boluğur, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz senelerde Murat Dalkılıç ile evlenip boşanmış olan Boluğur, son olarak çıkardığı şarkıyla çok konuşulmuştu. Boluğur'dan bu kez imalı bir paylaşım geldi.

Yeni şarkısı olay olmuştu! Merve Boluğur'dan imalı paylaşım: "Acıttığın geçmiş koymaz ki bana"

Acemi Cadı dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınmış olan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde dekolteli ve sütyenli pozuyla çok konuşulmuştu. Boluğur, bugün ise çıkardığı şarkıyla gündeme bomba gibi oturdu.

MERVE BOLUĞUR'DAN İMALI PAYLAŞIM!

Sık sık paylaşımlarıyla konuşulan ve magazin dünyasında eski eşi Murat Dalkılıç ile ayrılığı atlatamadığı iddia edilen Merve Boluğur, son olarak yayınladığı "Şişşşt" isimli parçasıyla olay olmuştu.

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Şarkı sözleri olay olan ve hayranları tarafından çokça eleştiri alan Boluğur, bu kez imalı bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

"ACITTIĞIN GEÇMİŞ ARTIK KOYMAZ Kİ BANA"

Boluğur fotoğrafını paylaştığı bir paylaşımına "Acıttığın 'geçmiş' artık koymaz ki bana" notunu ekledi.

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Boluğur, geçtiğimiz günlerde tatil esnasında çekildiği bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti.

İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Murat Dalkılıç
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