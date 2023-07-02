Yeni sezonda futbol değişiyor! Ofsayt sonrası penaltı ve uzatmalar için de yeni karar...

Dünya futbolunda yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Takımlar eksik bölgelerine takviyelerini sürdürürken, FIFA da oyun içi kurallarında değişimlerine devam ediyor. Bugüne kadar birçok kural getiren FIFA ve IFAB, ofsaytın ardından penaltı, gol sevinçleri ve uzatma dakikaları için harekete geçti.

İŞTE YENİ OFSAYT KURALI

Yeni ofsayt kuralına göre futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.

ÖNCEKİ KURAL İSE...

Önceki kuralda ise vücudun el ve kol haricinde gol atabilecek herhangi bir uzvunun önde olması halinde ofsayt bayrağı kaldırılıyordu.

FIFA'nın yeni kuralının ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacağı açıklandı. Uygulamadan istenilen sonuçların alınması halinde yeni kuralın tüm dünyada geçerli olacağı kaydedildi.

IFAB İKİ HAMLEYİ DUYURDU

FIFA'nın ardından futbolun Oyun Kuralları hususunda evrensel karar alma organı olan IFAB'dan da flaş iki hamle birden geldi.

KALECİLERE YASAK

Penaltı atışı esnasında kalecilerin herhangi bir dikkat dağıtıcı harekette bulunması yasaklandı.

GOL SEVİNÇLERİ, UZATMALARA EKLENECEK

Ayrıca takımların gol sevinçlerinde harcadıkları sürenin uzatma dakikalarına ekleneceği bildirildi.



