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Yeni sezonun bombası şimdiden patlayabilir! Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi için Galatasaray iddiası...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.05.2024 22:19
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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına oldukça kısa bir süre kalırken, yeni sezon transfer hareketliliği de iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Sarı-Lacivertliler'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Michy Batshuayi için ise çok konuşulacak bir iddia gündemde. İşte detaylar...

Yeni sezonun bombası şimdiden patlayabilir! Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi için Galatasaray iddiası...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de bu sezon özellikle oyuna sonradan girdiği maçlarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Michy Batshuayi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'A GİDEBİLİR

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Saır-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Michy Batshuayi'nin 1 yıllık opsiyon süresi bulunurken, Fenerbahçe'nin Batshuayi ile devam etmemesi durumunda oyuncunun ezeli rakiplerden Galatasaray'a gidebileceği iddiası konuşuluyor.

MARSİLYA İLE DE GÖRÜŞECEK

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Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Belçikalı golcü, Fenerbahçe'nin kendisiyle devam etmemesi halinde Marsilya ile görüşeceği kaydedildi.

HALI SAHADA GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

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Öte yandan Michy Batshuayi, Belçika'da yaptığı bir halı saha maçında giydiği Galatasaray formasıyla gündeme gelmişti. Oyuncunun formayı milli takımdan arkadaşı Jason Denayer'den aldığı ortaya çıkmıştı.

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