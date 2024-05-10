Yeni sezonun bombası şimdiden patlayabilir! Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi için Galatasaray iddiası...

Fenerbahçe'de bu sezon özellikle oyuna sonradan girdiği maçlarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Michy Batshuayi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'A GİDEBİLİR

Saır-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Michy Batshuayi'nin 1 yıllık opsiyon süresi bulunurken, Fenerbahçe'nin Batshuayi ile devam etmemesi durumunda oyuncunun ezeli rakiplerden Galatasaray'a gidebileceği iddiası konuşuluyor.

MARSİLYA İLE DE GÖRÜŞECEK

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Belçikalı golcü, Fenerbahçe'nin kendisiyle devam etmemesi halinde Marsilya ile görüşeceği kaydedildi.

HALI SAHADA GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Öte yandan Michy Batshuayi, Belçika'da yaptığı bir halı saha maçında giydiği Galatasaray formasıyla gündeme gelmişti. Oyuncunun formayı milli takımdan arkadaşı Jason Denayer'den aldığı ortaya çıkmıştı.





