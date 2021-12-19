Yeni tarzıyla Özcan Deniz’e benzetilen Berdan Mardini’den paylaşım: Alın size imaj

Geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Fatoş Yelliler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü türkücü Berdan Mardini, imajını tazeledi.
İmaj çalışmalarından paylaştığı fotoğraflar sonrasında Özcan Deniz’e benzediği yönünde yorumlar alan türkücü, “İnsanlar birbirine benzeyebilir. Bu kadar olay olacağını bilmiyordum." şeklinde açıklama yapmıştı.
Berdan Mardini, Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. “Alın size imaj” notuyla yeni fotoğraflarını paylaşan türkücünün fotoğrafları binlerce beğeni aldı.
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