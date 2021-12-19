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Yeni tarzıyla Özcan Deniz’e benzetilen Berdan Mardini’den paylaşım: Alın size imaj

19.12.2021 03:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Berdan Mardini, yeni imaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla Özcan Deniz’e benzetilmişti. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Berdan Mardini, imaj çalışmalarını tamamladığını ima ederek “alın size imaj” notuyla fotoğraflarını yayınladı.

Yeni tarzıyla Özcan Deniz’e benzetilen Berdan Mardini’den paylaşım: Alın size imaj

Geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Fatoş Yelliler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü türkücü Berdan Mardini, imajını tazeledi.

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İmaj çalışmalarından paylaştığı fotoğraflar sonrasında Özcan Deniz’e benzediği yönünde yorumlar alan türkücü, “İnsanlar birbirine benzeyebilir. Bu kadar olay olacağını bilmiyordum." şeklinde açıklama yapmıştı.

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Berdan Mardini, Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. “Alın size imaj” notuyla yeni fotoğraflarını paylaşan türkücünün fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

Yeni tarzı olay olmuştu! Berdan Mardini: Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyorYeni tarzı olay olmuştu! Berdan Mardini: Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor


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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Berdan Mardini
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