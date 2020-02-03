'Yeni TFF Başkanı Göksel Gümüşdağ olacak' iddiası!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık, flaş bir iddiada bulundu. Işık, sosyal medya hesabından, ''TFF Başkanı değişiyor'' paylaşımında bulundu.

Bu paylaşım gündeme bomba gibi düşerken, yeni başkanın kim olacağı ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

'İBB'DEN TFF BAŞKANLIĞI İÇİN İSTİFA ETTİ' İDDİASI

En güçlü adayın yakın dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekili görevinden istifa eden Göksel Gümüşdağ'ın olduğu belirtildi. Gümüşdağ'ın İstifa gerekçesini "Başakşehir Futbol Kulübü'nün artan başarı grafiği gerek ligde gerek Avrupadaki artan performansı ve bu sene her zamankinden daha çok inandığım bir şampiyonluk rüyası" olarak açıklasa da asıl sebebin TFF başkanlığı olduğu iddia edildi.

TFF'DEN SES YOK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

