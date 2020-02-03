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'Yeni TFF Başkanı Göksel Gümüşdağ olacak' iddiası!

FUTBOL HABERLERİ  | 03.02.2020 08:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa edeceğini "TFF Başkanı değişiyor" paylaşımıyla iddia etti. TFF başkanlığı için ise yakın dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekili görevinden istifa eden Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın adı geçiyor.

'Yeni TFF Başkanı Göksel Gümüşdağ olacak' iddiası!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık, flaş bir iddiada bulundu. Işık, sosyal medya hesabından, ''TFF Başkanı değişiyor'' paylaşımında bulundu.

Bu paylaşım gündeme bomba gibi düşerken, yeni başkanın kim olacağı ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

'İBB'DEN TFF BAŞKANLIĞI İÇİN İSTİFA ETTİ' İDDİASI

En güçlü adayın yakın dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekili görevinden istifa eden Göksel Gümüşdağ'ın olduğu belirtildi. Gümüşdağ'ın İstifa gerekçesini "Başakşehir Futbol Kulübü'nün artan başarı grafiği gerek ligde gerek Avrupadaki artan performansı ve bu sene her zamankinden daha çok inandığım bir şampiyonluk rüyası" olarak açıklasa da asıl sebebin TFF başkanlığı olduğu iddia edildi.

TFF'DEN SES YOK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Menerimi kim şampiyon yapacaksa o geçsin başa. Aziz ya da Rıdvan.aasasada
buna şaşıran var mı ?
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